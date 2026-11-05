Aber Kawas hace historia en Nueva York: primera palestino-estadounidense con hiyab elegida al Senado

La elección de Aber Kawas al Senado del estado de Nueva York marca un precedente en la representación política de las comunidades árabes y musulmanas en Estados Unidos. La demócrata se convirtió en la primera palestino-estadounidense que usa hiyab en llegar a la Legislatura estatal, después de imponerse en las elecciones del Distrito 12, que representa a varios vecindarios del condado de Queens.

Kawas obtuvo una ventaja contundente frente al candidato republicano Han-Khon To durante la jornada electoral del martes 3 de noviembre. Los resultados preliminares difundidos posteriormente a la elección registraron 47,294 votos para Kawas y 16,165 para su contrincante. La diferencia confirmó el amplio respaldo que consiguió en una contienda que también adquirió relevancia por el significado histórico de su candidatura.

Tras conocerse el resultado, Kawas celebró el triunfo con un breve mensaje publicado en su cuenta de X: “Hemos hecho historia”.

Su llegada al Senado estatal representa un nuevo capítulo para la participación palestino-estadounidense en la política del país. También la incorpora a un grupo reducido de representantes de ascendencia palestina que han conseguido acceder a cargos legislativos estatales en Estados Unidos.

¿Quién es Aber Kawas y qué representa su victoria en Nueva York?

Kawas es organizadora comunitaria, demócrata y miembro de los Socialistas Democráticos de EE.UU.(DSA). Es hija de refugiados palestinos y creció en una familia trabajadora en Nueva York. Su trayectoria política está vinculada con iniciativas de defensa de los derechos de los inmigrantes, justicia social y organización laboral.

De acuerdo con datos de su biografía, lleva más de 15 años participando en movimientos comunitarios y campañas relacionadas con los derechos de los trabajadores y las familias inmigrantes. Entre sus experiencias destaca su participación en iniciativas para combatir la vigilancia policial y promover reformas migratorias.

La historia familiar también ha influido en su actividad pública. Kawas ha contado que su padre fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y posteriormente deportado cuando ella era joven. Aquella experiencia marcó su acercamiento a las organizaciones que trabajan con comunidades migrantes.

Su elección tiene, además, una dimensión de representación religiosa y cultural. El hiyab, prenda que cubre el cabello y que utilizan algunas mujeres musulmanas por motivos religiosos, forma parte de su identidad pública. Con su triunfo, Kawas abre un espacio inédito para una mujer palestino-estadounidense que porta esta vestimenta dentro de la Legislatura de Nueva York.

La victoria también se produce en un momento de mayor presencia de integrantes de DSA en la política neoyorquina. El grupo ganó visibilidad después de que Zohran Mamdani consiguiera la alcaldía de la ciudad de Nueva York en 2025, un resultado que amplió la atención sobre sus integrantes y propuestas.

“Financiar la dignidad, combatir la destrucción”: las propuestas de Kawas

Uno de los elementos distintivos de su campaña fue el lema “Fund Dignity, Fight Destruction”, que en español se traduce como “Financiar la dignidad, combatir la destrucción”. La frase resume 2 ejes de su programa: ampliar el acceso a servicios y derechos sociales, y enfrentar problemas que, desde su perspectiva, afectan el bienestar de las comunidades.

Bajo el concepto de financiar la dignidad, Kawas defendió la atención médica universal, el transporte público rápido y confiable, así como el acceso a viviendas asequibles. Entre sus propuestas figura respaldar la Ley de Salud de Nueva York (New York Health Act), que busca establecer un sistema de cobertura médica integral para los residentes del estado, independientemente de sus ingresos, empleo o situación migratoria.

En materia de transporte, su plataforma plantea mejorar el servicio de autobuses de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), reducir los tiempos de espera y ampliar las medidas para dar prioridad a estos vehículos en las calles. También contempla iniciativas para fortalecer los derechos de los inquilinos y proteger a los propietarios frente a la especulación inmobiliaria.

El segundo componente de su lema, combatir la destrucción, reúne sus posiciones sobre el cambio climático, los derechos de los inmigrantes y la política exterior. Kawas propone impulsar energías renovables, reducir la contaminación y destinar recursos a infraestructura que permita a las comunidades enfrentar inundaciones y otros efectos del calentamiento global.

En materia migratoria, respalda la iniciativa New York for All, que busca limitar la colaboración de las autoridades estatales y locales con ICE. Su programa también contempla ampliar los servicios de asesoría legal para personas que enfrentan procesos de deportación o detención.

Otro punto central es su postura de oposición al financiamiento público de acciones militares que considera injustas. Su plataforma incluye medidas relacionadas con la protección de los derechos palestinos y la restricción del uso de recursos e infraestructura financiados con fondos públicos para actividades vinculadas con conflictos armados. Estas posiciones forman parte de su agenda política y anticipan algunos de los asuntos que buscará llevar al debate legislativo.

La combinación de propuestas económicas, migratorias, ambientales y de política exterior permitió a Kawas presentar una candidatura que vinculó las necesidades cotidianas de Queens con asuntos de alcance internacional.

Así quedó la votación en el Distrito 12 del Senado de Nueva York

Aber Kawas compitió por la representación del Distrito 12 del Senado estatal frente al republicano Han-Khon To. La demarcación comprende sectores de Queens, entre ellos Astoria, Sunnyside, Woodside, Long Island City, Ridgewood, Maspeth, Elmhurst, Glendale y Jackson Heights.

De acuerdo con el recuento preliminar citado tras la jornada electoral, Kawas recibió 47,294 votos, mientras que To obtuvo 16,165. Las cifras difundidas inicialmente durante la proyección de la contienda reflejaban aproximadamente un 75% para la demócrata, aunque los porcentajes pueden variar conforme avanza el escrutinio y se actualizan los resultados oficiales.

Su triunfo le permitirá representar en Albany a una de las zonas más diversas de Nueva York, donde conviven comunidades inmigrantes de distintas procedencias y numerosas familias trabajadoras.

La victoria de Kawas no solo supone un cambio en la composición de la Legislatura estatal, sino que también incorpora nuevas voces al debate sobre vivienda, transporte, inmigración y derechos civiles. Su llegada al Senado comenzará con la nueva legislatura de 2027, cuando tendrá que convertir las promesas de campaña en iniciativas y propuestas concretas.

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