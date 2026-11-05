C. Tangana regresa con nueva música y presume su faceta como padre

Esta semana, el cantante español C. Tangana sorprendió a todos con el lanzamiento de su primera canción en solitario en tres años. El lanzamiento lo hizo pocas horas después de anunciar que lo había anunciado y su regreso ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Este no solo significa su regreso a la música tras el gran éxito que obtuvo con “El Madrileño”, álbum publicado en 2021, sino que también significa su regreso al rap.

En estos años, C. Tangana se centró en el cine y otros proyectos artísticos, al mismo tiempo que comenzó una familia con la fotógrafa chilena Rocío Aguirre. Esta relación comenzó en 2019 y dieron la bienvenida a su primer hijo en abril de este año.

La nueva canción se titula “Milko Freestyle” y en ella habla sobre hechos recientes, su paternidad y el fallecimiento de un amigo que ocurrió hace unos meses. En la canción, dice: “Sin tiempo para asimilarlo, mi niño ha nacido y mi vida ha cambiado / y otra vez pensando en el puto legado, en el nombre y el hambre que voy a dejarle”.

Todo el material promocional de la canción y el video musical incluye la participación de su bebé de pocos meses de vida, aunque no muestra su cara en ningún momento.

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