Cazzu rinde homenaje a los Hijos del Sol en sus Noches de Latinaje

La cantante argentina hizo vibrar a un público que se llenó de recuerdos con el tema "Cariñito"

La cantante argentina sigue derrochando todo su talento en cada escenario.

La cantante argentina sigue derrochando todo su talento en cada escenario. Crédito: Mezcalent | Mezcalent

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Por  Neyken Vegas

Cazzu se ha dedicado a rendir un menudo tiempo de homenaje a cantantes y agrupaciones icónicas del continente americano con un segmento denominado Noches de Latinaje. En su show en Perú, la cantante argentina quiso recordar a una de las bandas de jazz y música afroperuana más talentosas de los años 80 y 90, los Hijos del Sol.

Cazzu se presentó en Lima, Perú, justamente el país de donde emergió esta exitosa banda, y no perdió la oportunidad de tener ese detalle con su público, lo que la ayudó también a demostrar su versatilidad con este tipo de ritmos un poco distintos a los que generalmente acostumbra a cantar.

La argentina ya ha hecho este tipo de memorias con legendarias artistas, como Selena y Jenni Rivera, quienes interpretaban un estilo de música similar a la que canta la banda peruana.

Cazzu pone a cantar a su público peruano al ritmo de “Cariñito”

La cantante sorprendió a sus seguidores cuando la banda que la acompañó empezó a tocar el fondo del sencillo “Cariñito”, una de las canciones con las que esta agrupación obtuvo más popularidad a nivel internacional.

Apenas se escuchaba el ritmo, Cazzu se encendió y quitó el paral del micrófono para empezar a mover sus caderas al ritmo de la cumbia. Inmediatamente, el público conectó e interpretó en coro con la argentina toda la canción, que es prácticamente un himno dentro de la sociedad peruana.

Próximas presentaciones de Cazzu

A la cantante argentina le queda una presentación en Centroamérica, que será el próximo 14 de noviembre en Guatemala y luego, debe prepararse para cerrar sus conciertos en el presente año con cuatro shows en España.

La argentina tendrá dos fechas en la ciudad de Madrid y dos en Barcelona, para llevar todo su estilo y linda voz a los latinos que se encuentran en el país hispano.

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