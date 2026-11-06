Cazzu rinde homenaje a los Hijos del Sol en sus Noches de Latinaje

Cazzu se ha dedicado a rendir un menudo tiempo de homenaje a cantantes y agrupaciones icónicas del continente americano con un segmento denominado Noches de Latinaje. En su show en Perú, la cantante argentina quiso recordar a una de las bandas de jazz y música afroperuana más talentosas de los años 80 y 90, los Hijos del Sol.

Cazzu se presentó en Lima, Perú, justamente el país de donde emergió esta exitosa banda, y no perdió la oportunidad de tener ese detalle con su público, lo que la ayudó también a demostrar su versatilidad con este tipo de ritmos un poco distintos a los que generalmente acostumbra a cantar.

La argentina ya ha hecho este tipo de memorias con legendarias artistas, como Selena y Jenni Rivera, quienes interpretaban un estilo de música similar a la que canta la banda peruana.

Cazzu pone a cantar a su público peruano al ritmo de “Cariñito”

La cantante sorprendió a sus seguidores cuando la banda que la acompañó empezó a tocar el fondo del sencillo “Cariñito”, una de las canciones con las que esta agrupación obtuvo más popularidad a nivel internacional.

Apenas se escuchaba el ritmo, Cazzu se encendió y quitó el paral del micrófono para empezar a mover sus caderas al ritmo de la cumbia. Inmediatamente, el público conectó e interpretó en coro con la argentina toda la canción, que es prácticamente un himno dentro de la sociedad peruana.

Próximas presentaciones de Cazzu

A la cantante argentina le queda una presentación en Centroamérica, que será el próximo 14 de noviembre en Guatemala y luego, debe prepararse para cerrar sus conciertos en el presente año con cuatro shows en España.

La argentina tendrá dos fechas en la ciudad de Madrid y dos en Barcelona, para llevar todo su estilo y linda voz a los latinos que se encuentran en el país hispano.

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