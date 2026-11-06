Gobernadora Hochul anuncia dos alianzas más con Puerto Rico en Somos

La Conferencia Somos que todos los años reúne a líderes latinos de Nueva York en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico, para discutir asuntos de política pública, celebrar la cultura hispana y abogar for las familias trabajadoras, culminará este sábado y desde Nueva York habrá nuevas alianzas con la isla que buscan favorecer a estudiantes universitarios.

Así lo reveló desde “la Isla del Encanto” la gobernadora neoyorquina, Kathy Hochul, quien presentó un nuevo plan para ampliar la colaboración entre la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) con la Universidad de Puerto Rico (UPR), que incluye un nuevo programa de intercambio.

Durante la conferencia, que se lleva a cabo en el Hotel Caribe Hilton de la Ciudad de San Juan bajo el lema “Abriendo caminos: 40 años de legado”, la gobernadora reelecta recalcó que la alianza entre ambas instituciones, que comenzó en 2018 con metas de éxito estudiantil, investigación, sostenibilidad y la movilidad social hará que las instituciones de SUNY y la UPR trabajen juntas en temas que afectan tanto a Nueva York, Puerto Rico y El Caribe.

“Nueva York se enorgullece de continuar fortaleciendo la alianza entre SUNY y la Universidad de Puerto Rico. Y a través de estas colaboraciones, estamos construyendo puentes que benefician a los estudiantes de ambos sistemas, demostrando nuestro compromiso compartido con el éxito estudiantil y la excelencia académica”, dijo la jefa de Nueva York.

La Gobernadora anunció también el nombramiento del primer becario de colaboración académica entre SUNY y Puerto Rico: el Dr. Luis Colón, profesor de SUNY del Departamento de Química de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, quien “liderará esfuerzos para fortalecer la relación con la Universidad de Puerto Rico, con el fin de desarrollar oportunidades educativas y fomentar la colaboración para un mayor número de estudiantes y miembros del profesorado”.

Sobre la alianza entre la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) en Buffalo y la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez, Hochul explicó que 10 estudiantes de cada universidad participarán en un programa de intercambio de investigación de campo en hidrogeología durante el semestre de primavera de 2027.

El rector de SUNY, John B. King Jr, destacó que la colaboración interinstitucional entre SUNY y la UPR son una muestra más del compromiso de Nueva York con la isla de cara al éxito estudiantil.

“A través de estas alianzas innovadoras, SUNY ofrece a nuestros estudiantes oportunidades para prepararse para sus futuras carreras y contribuir a su éxito profesional”, dijo el académico. “Mediante estas nuevas iniciativas, SUNY continúa ampliando su relación con la Universidad de Puerto Rico, al tiempo que aumenta las oportunidades educativas que benefician a los estudiantes de ambas instituciones”.

Asimismo, y como parte de los convenios, el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la universidad SUNY Downstate Health Sciences, a través de su programa BRIDGE (Brooklyn Initiative to Develop Geriatrics Education)— pondrá en marcha un nuevo programa competitivo de pasantías de verano en colaboración con la Universidad de Puerto Rico.

“Este programa, de ocho semanas de duración y financiado mediante una subvención de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, ofrecerá a estudiantes de gerontología y salud pública de la UPR una experiencia integral que incluye: supervisión en geriatría, psiquiatría geriátrica y atención a personas con enfermedad de Alzheimer”, aseguró la Gobernación.

“Además oportunidades de investigación bajo mentoría, formación teórica alineada con el marco de competencias de la Sociedad Americana de Geriatría y actividades de educación en salud comunitaria dirigidas a la diversa población de adultos mayores”. Las solicitudes se aceptarán a partir de enero, y el programa se llevará a cabo durante los meses de junio y julio.

La Gobernadora también anunció previamente en Somos una alianza entre el Hospital Roswell Park Comprehensive Cancer Center de Búfalo y el Hospital Municipal de San Juan relacionada con el tratamiento del cáncer. Foto Flickr Gobernación de NY.

Otro de los anuncios de cooperación que se anunció en la conferencia Somos, donde también se encuentran otros líderes políticos, como el alcalde, Zohran Mamdani, el contralor Mark Levine y senadores y asambleístas estatales fue la alianza entre la organización Hispanic Federation y el Federal Home Loan Bank of New York que busca crear y fortalecer centros de resiliencia comunitaria en Puerto Rico.

Con una inversión de $280,000 dólares, se busca dotar a 10 centros de resiliencia de sistemas de almacenamiento de agua, energía de respaldo e infraestructura de cocina, gestionados por la comunidad, con el fin de mejorar la preparación y la respuesta ante la actual crisis hídrica, los huracanes y futuras emergencias.

“Ante la grave crisis de agua e infraestructura que sigue enfrentando la isla, mi administración respalda los esfuerzos de la Hispanic Federation (HF) para instalar cisternas de agua, ayudando así a las familias a mitigar los efectos de un acceso limitado al agua potable y garantizando que más comunidades cuenten con este recurso esencial”, comentó la gobernadora Hochul.

Frankie Miranda, presidente de la Hispanic Federation, recalcó que con la crisis de escasez de agua y constantes cortes de energía que viven los boricuas en la isla, los vecinos han demostrado un apoyo mutuo que la iniciativa impulsará.

“Estos centros de resiliencia, liderados por la propia comunidad, han sido una pieza fundamental en dicha respuesta. La lección es clara: cuando las comunidades organizadas cuentan con los recursos necesarios para prepararse, responder y recuperarse rápidamente de los desastres, las personas están más seguras y se salvan vidas”, dijo Miranda. “A través de esta alianza, queremos garantizar que las comunidades dispongan de las herramientas y el equipo necesarios para mantenerse a salvo y seguir operando cuando ocurra el próximo desastre”.