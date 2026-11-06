Líderes de NYC viajan a Puerto Rico a la conferencia Somos

Puerto Rico está a más de 1,600 millas de la Ciudad de Nueva York, pero este fin de semana estará muy cerca. Líderes de la Gran Manzana y del Estado, como la gobernadora, Kathy Hochul, el alcalde, Zohran Mamdani y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, estarán este viernes en la Isla del Encanto en la Conferencia Somos, que todos los años reúne a líderes latinos de Nueva York en la Ciudad de San Juan, para discutir asuntos de política pública, celebrar la cultura hispana y abogar for las familias trabajadoras.

Y durante el evento de este año en el Hotel Caribe Hilton, que concluirá el sábado, la delegación neoyorquina, que además incluye a asambleístas, como Catalina Cruz, el Contralor municipal, Mark Levine y otras figuras del ruedo político y organizaciones comunitarias, la agenda se centrará en encontrar maneras para estrechar más los lazos entre la Gran Manzana y la isla y tenderle la mano a la comunidad boricua.

Así se lo dijo a El Diario el alcalde Mamdani, quien tiene un agenda cargada este viernes en Puerto Rico para sumarse al evento que comenzó el miércoles.

“Uno no puede contar la historia de la Ciudad de Nueva York sin contar la historia de Puerto Rico. Lo que pasa en la isla se siente en cada hogar en Nueva York, donde a menudo la gente envía dinero a casa y se preocupa por sus familias”, manifestó el burgomaestre que viajó la noche del jueves a la Isla del Encanto. “Tengo muchas ganas de visitar a los puertorriqueños y escucharlos sobre sus batallas y sus aspiraciones y conocer más sobre cómo nuestra ciudad puede satisfacer sus necesidades”.

Bajo el nombre de “40 años de legado: Un futuro de oportunidades”, la conferencia, que culminará el sábado, pondrá bajo los reflectores preocupaciones que inquietan a diario la vida de los latinos neoyorquinos y también de los boricuas de la isla.

La Gobernadora Hochul adelantó también que dentro de los anuncios que realizará está la asociación de tratamientos entre hospitales de Nueva York y la isla para luchar contra el cáncer. Dicho acuerdo impulsará la innovación médica y ampliará el acceso a terapias celulares y génicas para los pacientes en Puerto Rico entre el Roswell Park Comprehensive Cancer Center de Buffalo y el Hospital Auxilio Mutuo/Universidad de Puerto Rico.

“Ampliar el acceso a tratamientos oncológicos avanzados requiere una inversión continua en investigación, innovación y en los médicos que brindan dicha atención. Y al trabajar junto a nuestros aliados en Puerto Rico, podemos fortalecer su capacidad para ofrecer terapias de vanguardia”, dijo la jefa del Estado. “A la vez creamos nuevas oportunidades de colaboración y descubrimiento en Roswell Park. Unir a nuestras instituciones médicas nos permitirá lograr avances significativos en la lucha contra el cáncer”.

La asambleísta Karines Reyes, quien es la presidenta de Somos y del Grupo de Trabajo Puertorriqueño/Hispano de la Asamblea y el Senado, destacó que durante la conferencia, a la que espera asistan entre 3,000 y 4,000 personas, se analizarán estrategias para segur abriendo caminos que mejoren la vida de los latinos de la Gran Manzana y de Puerto Rico.

“Es importante no solo reconocer a quienes nos precedieron y entender cómo llegamos hasta aquí, sino también trazar el rumbo hacia el futuro de la comunidad latina, particularmente en Nueva York”, comentó la líder legislativa, quien destacó además la importancia de que se rinda homenaje al grupo de legisladores latinos que han sido pioneros en diferentes campos, no solo por su procedencia sino por representar a sus comunidades, y agregó que el triunfo dmeócrata en las elecciones del martes sin duda será tema de conversación en la reunión.

“Creo que muchos intentan descifrar cuál será la dirección que tomará el Partido Demócrata; algo que ya pudimos observar el año pasado con la elección del alcalde. Creo que habrá cambios significativos a nivel federal y esperamos también muchos cambios en la Legislatura estatal, dado que se incorporan numerosos miembros nuevos”, dijo la asambleísta.

“Todos están tratando de entender cómo será este nuevo escenario y cuáles serán las dinámicas resultantes. Creo que ese será, precisamente, uno de los temas centrales que se comentarán durante la conferencia”, agregó.

El senador estatal Zellnor Myrie también adelantó que los ataques de ICE a la comunidad inmigrante también serán tema en Somos, y mencionó que con el panel “Más allá de las protecciones parciales: el papel de Nueva York para poner fin al circuito de deportaciones que conecta a la policía con ICE”, buscar[an dar relevancia a esa preocupación.

“Se analizarán las protecciones vigentes en Nueva York, las vías mediante las cuales el Estado y las fuerzas del orden siguen colaborando en la aplicación de la legislación migratoria civil, así como otros desafíos relacionados con el mecanismo que vincula la intervención policial con la deportación”, dijo la oficina de Myrie.

Asimismo, el Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York anunció que celebrará este viernes una recepción en el marco de la conferencia SOMOS, de la mano de organizaciones como Local Progress, Citizen Action NY, CUFFH Action y Make the Road Action “para celebrar a líderes valientes de todo el estado de Nueva York” y para “destacar que el Partido está preparado para enviar a Albany su mayor delegación hasta la fecha, de cara a lo que será una sesión legislativa histórica”.

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