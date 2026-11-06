Marc Anthony y Henry Cárdenas celebraron una nueva gala de su fundación en Nueva York

La edición 13 de esta gala anual se celebró el 4 de noviembre y se le rindió homenaje a Becky G, Draco Rosa y Jaime Gilinski

Marc Anthony cofundó la Fundación Maestro Cares en 2012.

Marc Anthony cofundó la Fundación Maestro Cares en 2012. Crédito: Lynne Sladky | AP

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Por  Carolyn Manrique

Este miércoles 4 de noviembre, Marc Anthony y Henry Cárdenas celebraron una nueva edición de la gala benéfica para la Fundación Maestro Cares. Esta nueva edición se celebró en el Cipriani Wall Street, Nueva York, y tuvo como título “Transformando vidas, construyendo sueños”.

Las personalidades reconocidas durante la noche fueron Becky G, Draco Rosa y Jaime Gilinski. La labor de la cantante de 29 años fue reconocida con el Premio Voice of Change, según el comunicado de la fundación, se le entregó “por su labor a favor del acceso a la educación, las familias inmigrantes y el empoderamiento de las mujeres y las comunidades latinas”.

Por otro lado, a Draco Rosa se le otorgó el Premio Courage to Care “por su apoyo a personas y familias que enfrentan graves problemas de salud”.

En la gala se reconoció el trabajo benéfico hecho por Becky G.
En la gala se reconoció el trabajo benéfico hecho por Becky G.
Crédito: Cortesía

Durante la noche, Marc Anthony ofreció a los asistentes una presentación especial y, durante su discurso, resaltó: “Cada niño merece un lugar seguro donde crecer y la oportunidad de descubrir hasta dónde puede llegar. Esa convicción nos llevó a Henry y a mí a crear Maestro Cares y sigue guiando todo lo que hacemos. Gracias a Becky, Draco y Jaime por poner su compromiso al servicio de los demás, y a cada persona que nos acompaña para abrirles más puertas a nuestras comunidades”.

La idea de esta gala anual es recaudar fondos para el trabajo de la fundación, la cual el cantante cofundó en 2012 con el propósito de “construir viviendas y escuelas para niños desfavorecidos en América Latina y Estados Unidos”.

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