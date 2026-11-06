Marc Anthony y Henry Cárdenas celebraron una nueva gala de su fundación en Nueva York

Este miércoles 4 de noviembre, Marc Anthony y Henry Cárdenas celebraron una nueva edición de la gala benéfica para la Fundación Maestro Cares. Esta nueva edición se celebró en el Cipriani Wall Street, Nueva York, y tuvo como título “Transformando vidas, construyendo sueños”.

Las personalidades reconocidas durante la noche fueron Becky G, Draco Rosa y Jaime Gilinski. La labor de la cantante de 29 años fue reconocida con el Premio Voice of Change, según el comunicado de la fundación, se le entregó “por su labor a favor del acceso a la educación, las familias inmigrantes y el empoderamiento de las mujeres y las comunidades latinas”.

Por otro lado, a Draco Rosa se le otorgó el Premio Courage to Care “por su apoyo a personas y familias que enfrentan graves problemas de salud”.

En la gala se reconoció el trabajo benéfico hecho por Becky G. Crédito: Cortesía

Durante la noche, Marc Anthony ofreció a los asistentes una presentación especial y, durante su discurso, resaltó: “Cada niño merece un lugar seguro donde crecer y la oportunidad de descubrir hasta dónde puede llegar. Esa convicción nos llevó a Henry y a mí a crear Maestro Cares y sigue guiando todo lo que hacemos. Gracias a Becky, Draco y Jaime por poner su compromiso al servicio de los demás, y a cada persona que nos acompaña para abrirles más puertas a nuestras comunidades”.

La idea de esta gala anual es recaudar fondos para el trabajo de la fundación, la cual el cantante cofundó en 2012 con el propósito de “construir viviendas y escuelas para niños desfavorecidos en América Latina y Estados Unidos”.

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