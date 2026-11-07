Delcy Rodríguez rinde homenaje a George Washington en Caracas y celebra la independencia de EE.UU.

Delcy Rodríguez encabezó el viernes una ofrenda floral junto al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, para conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense y los 191 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El acto se realizó en la plaza Washington, ubicada en la urbanización El Paraíso, en Caracas, y reinaugurada en octubre pasado.

Aunque la independencia de Estados Unidos se celebra cada 4 de julio, las autoridades de ambos países realizaron la ceremonia de manera extemporánea frente a la estatua de George Washington, primer presidente estadounidense y uno de los líderes de su independencia.

Durante el acto, Rodríguez destacó la importancia de los vínculos históricos entre ambas naciones y del homenaje a quienes encabezaron sus procesos independentistas.

“Este año 2026 se van a celebrar los 191 años de relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos y esta reinauguración de la plaza homenajea a un líder de la independencia, a un padre fundador, al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington”, expresó en declaraciones al canal estatal VTV.

Rodríguez agregó que conocer la historia y las figuras que participaron en la formación de cada país es importante para sus pueblos. También manifestó que Venezuela se sumaba a la celebración del aniversario de la independencia estadounidense.

Por su parte, Barrett comparó el legado de Washington con el del libertador venezolano Simón Bolívar.

“Veo con orgullo esta estatua de George Washington, que fue nuestro libertador, nuestro líder, muy parecido a Simón Bolívar”, afirmó.

El diplomático recordó que en mayo pasado fue inaugurada una estatua de Bolívar en Washington y señaló que ambas figuras representan “la nueva amistad entre Estados Unidos y Venezuela”.

Durante la ceremonia, las autoridades presentes entonaron los himnos nacionales de los dos países. También asistieron el subsecretario adjunto para América del Sur, Luis Méndez, y James O’Brien, asesor principal de la oficina de Finanzas del Departamento de Estado, entre otros representantes estadounidenses.

Por Venezuela participaron la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, responsable de los trabajos de restauración de la plaza.

Reanudación de las relaciones diplomáticas

La ceremonia se produce en medio del restablecimiento de las relaciones entre Caracas y Washington en 2026, después de siete años de ruptura diplomática. El acercamiento ocurre tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la presión ejercida por la administración estadounidense sobre las autoridades venezolanas.

Desde entonces, ambos países han avanzado en el restablecimiento de sus vínculos y se han presentado como socios y amigos. En agosto pasado, además, suscribieron un acuerdo por 25 años que contempla el acceso de Estados Unidos a más de 20% de las reservas petroleras de Venezuela.

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