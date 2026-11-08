¿Buscas auto? Habrá subasta en el Bronx de 96 autos el 13 de noviembre

Una subasta pública de 96 vehículos se realizará el viernes 13 de noviembre de 2026 en el Bronx. Entre las opciones habrá autos Honda, Toyota, BMW y un Tesla de 2018. Para comprar, será necesario ganar la puja y pagar el importe completo en efectivo al finalizar la venta.

Dónde será la subasta y qué vehículos habrá

El remate comenzará a las 10:00 a.m. en Five J’s Automotive, ubicado en 4825 Baldwin Street, Bronx, NY 10470.

El subastador Michael Golia conducirá la venta.

Los vehículos van de 2001 a 2026.

Entre los más recientes destacan un Honda de 2026, un Chevrolet de 2024 y unidades de 2023 de BMW, Jeep, Hyundai y Mitsubishi.

También habrá Toyota de 2005, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2019, además de Honda de distintos años, incluidos 2019, 2020 y 2021.

También habrá autos de otras marcas como Ford, Nissan, Kia, Audi, GMC, Dodge, Acura, Volvo, Volkswagen, Infiniti, Chrysler, Lincoln, Mercury y Mercedes-Benz.

También se ofrecerán unidades de uso comercial.

Cómo participar y pagar el vehículo

Antes de pujar, identifica el número de lote del vehículo que te interesa.

Por ejemplo, el Tesla de 2018 corresponde al lote 17; el Toyota de 2016, al 42; y el Honda de 2026, al 69.

Revisa también el número de identificación vehicular, conocido como VIN, para asegurarte de que estás consultando la unidad correcta.

El vehículo se adjudica al mejor postor, aunque la Oficina del Sheriff puede rechazar ofertas y cancelar la venta.

Si ganas, debes liquidar la compra en efectivo inmediatamente.

No hay llaves disponibles, por lo que conviene prever el traslado en grúa y sus posibles cargos.

Qué revisar si el auto tiene una deuda pendiente

Algunas unidades están vinculadas a acreedores financieros.

Esto debes considerarlo porque un gravamen –el derecho de un acreedor sobre el vehículo por una deuda– permanece después de la subasta.

Ganar la puja no significa que el auto quede libre de esa obligación.

Por eos, antes de ofrecer dinero, verifica la situación del título y cualquier deuda asociada.

Cuándo debes retirar el auto

La ciudad exige retirar el vehículo antes de las 5:00 p.m. del día del remate. Después cobra $20 diarios por almacenamiento.

Si pasan 96 horas desde ese límite sin recogerlo, se considera abandonado.

No podrás conducirlo ni estacionarlo en la calle sin registro y placas válidos.

El certificado de venta se presenta ante el Departamento de Vehículos Motorizados para tramitar el título.

Algunas unidades podrían requerir una revisión por su clasificación como vehículo de salvamento.

Los vehículos se venden en su estado actual, sin garantías sobre su calidad, reparación o año.

Las autoridades recomiendan una inspección de seguridad antes de usarlos y consultar el VIN en el sitio de la NHTSA para detectar reparaciones pendientes por retiros de seguridad de los últimos 15 años.

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