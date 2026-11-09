Manhattan da la bienvenida al emblemático árbol de Navidad del Rockefeller Center

El árbol de Navidad del Rockefeller Center llegó oficialmente a la ciudad de Nueva York, marcando otro hito en el inicio de la temporada.

El abeto noruego de 75 pies de altura llegó al centro de Manhattan el viernes en la noche bajo una gran escolta policial, luego de haber sido talado a inicios de la semana pasada en Madison, Nueva York. El árbol será preparado para su inauguración anual en el Rockefeller Center, donde permanecerá durante la temporada de Navidad.

El abeto proviene de West Edmeston, una ubicación localizada a unas 68 millas al sureste de Syracuse. El árbol tiene una altura de 75 pies, pesa alrededor de 15 toneladas y tiene unos 49 pies de ancho, informó ABC 7 NY.

Se tiene previsto que el árbol se ilumine en la ceremonia anual de encendido de Navidad del Rockefeller Center el 2 de diciembre. Estará decorado con más de 50,000 luces LED de bajo consumo y coronado con la icónica estrella hecha de Swarovski.

Los visitantes podrán ver el árbol expuesto hasta mediados de enero, antes de que sea procesado para convertirlo en madera y donado a Habitat for Humanity, siguiendo así una extensa tradición del Rockefeller Center.

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