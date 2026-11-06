Árbol de Navidad del Rockefeller Center llega a Nueva York: fecha, horario y actividades

La temporada navideña comienza a tomar forma en Nueva York. El emblemático árbol de Navidad del Rockefeller Center llegará este sábado 7 de noviembre a Manhattan, en una operación que cada año despierta la curiosidad de residentes, turistas y visitantes que buscan ser testigos de uno de los preparativos más reconocibles de las fiestas en Estados Unidos.

El ejemplar, procedente de West Edmeston, tiene 76 pies de altura (23.1 metros), un diámetro de 50 pies (15.2 metros) y un peso aproximado de 11 toneladas. Su traslado hasta el corazón de Manhattan y posterior instalación requerirán una grúa capaz de levantarlo desde un remolque de 100 pies de largo (30.5 metros).

La operación se realizará frente al 30 Rockefeller Plaza, entre las calles 49 y 50 y las avenidas Quinta y Sexta, en Manhattan. El montaje está previsto aproximadamente entre las 7:00 y las 10:30 a.m. (ET), aunque los horarios podrían modificarse.

¿A qué hora llegará el árbol de Navidad del Rockefeller Center?

El sábado tendrá varias etapas para colocar el árbol en su posición definitiva. De acuerdo con el calendario proporcionado por el Rockefeller Center, estas son las actividades previstas:

7:00 a.m.: el árbol estará en la calle 49, entre la Quinta y la Sexta Avenida.

7:30 a.m.: traslado del ejemplar hacia Center Plaza. Esta etapa contempla únicamente tomas grabadas.

8:30 a.m.: actividad de instalación y preparación del árbol.

9:00 a.m.: una grúa levantará el ejemplar para colocarlo en su posición.

Quienes acudan a la zona deben considerar que se trata de un operativo con equipo pesado y personal especializado.

Taller navideño gratuito y encuentro con los “Care Bears”

La llegada del árbol también estará acompañada de actividades familiares. Como parte del llamado Día de Conocer al Árbol, el Rockefeller Center organizará un taller navideño el mismo sábado, de 10 a.m. a 1:00 p.m., en la Plaza Norte, situada entre las calles 48 y 49 y las avenidas Quinta y Sexta.

El Taller Navideño, presentado por Care Bears y FAO Schwarz, tendrá como ejes la amabilidad, el cuidado y el sentido de comunidad. Las familias podrán conocer a 6 personajes de los populares “Care Bears”.

La programación incluirá la escritura de cartas navideñas, mensajes de buenos deseos y acciones positivas para incorporar a The Caring Tree, además de fotografías festivas y actividades manuales en el espacio Care-A-Lot.

También habrá una propuesta para quienes quieran prolongar la experiencia, pues los visitantes podrán subir a Top of the Rock, el observatorio ubicado 70 pisos por encima de la ciudad, donde se realizarán sorteos de productos de “Care Bears” y otras sorpresas navideñas.

Los boletos combinados de Meet the Tree + Top of the Rock incluyen acceso rápido al taller.

¿Cuándo encenderán el árbol de Navidad de Nueva York?

Aunque el árbol llegará el 7 de noviembre, todavía habrá que esperar algunas semanas para verlo iluminado. La ceremonia oficial de encendido está programada para el miércoles 2 de diciembre de 2026.

El ejemplar permanecerá en exhibición hasta el 9 de enero de 2027, permitiendo que millones de personas lo visiten durante las celebraciones de fin de año. Una vez concluida la temporada, su madera será aprovechada por Habitat for Humanity para construir viviendas, una tradición que prolonga la utilidad del árbol más allá de su presencia en Manhattan.

Por otra parte, The Rink at Rockefeller Center regresará para su temporada número 90. La histórica pista de patinaje combinará su legado de nueve décadas con una experiencia renovada y celebraciones especiales que se anunciarán durante la temporada 2026-2027.

Los boletos para patinar ya están disponibles en el sitio oficial del Rockefeller Center: https://www.rockefellercenter.com/tickets/the-rink-at-rockefeller-center.

Sigue leyendo:

* “Christmas Spectacular 2026”: las Rockettes estrenan espectáculo navideño en Nueva York

* Vuelve el carrusel navideño de dos pisos a Manhattan: cuánto cuesta y cuándo abre

* Nueva York tendrá un encendido navideño gratis con Anthony Ramos: cuándo y dónde verlo