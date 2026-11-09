Seguro Social adelanta pagos a beneficiarios el 10 de noviembre: ¿quiénes cobrarán?

Los beneficiarios del Seguro Social que normalmente cobran el segundo miércoles del mes recibirán su próximo pago el martes 10 de noviembre de 2026. El adelanto de un día se debe al feriado federal del Día de los Veteranos, que este año cae el miércoles 11.

Quiénes recibirán el depósito adelantado

El cambio corresponde a quienes reciben sus beneficios según el calendario de fechas de nacimiento y cumplen años entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

Incluye pagos de jubilación y del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés).

Si recibes un beneficio como cónyuge o sobreviviente basado en el historial laboral de otra persona, la fecha se determina por el cumpleaños de ese trabajador, no por el tuyo.

Por ejemplo, si cobras un beneficio conyugal y el trabajador nació un día 8, el pago de este grupo llegará el 10 de noviembre.

El adelanto no representa dinero adicional. El Seguro Social paga los beneficios un mes después del período al que corresponden, por lo que el depósito de noviembre cubre el beneficio de octubre.

Qué fechas corresponden a los demás beneficiarios

Quienes siguen el calendario por cumpleaños y nacieron entre los días 11 y 20 de cualquier mes cobrarán el miércoles 18 de noviembre.

Para los nacidos entre el 21 y el último día del mes, el pago está previsto para el miércoles 25.

Otros grupos tienen un calendario diferente y su pago correspondió al martes 3 de noviembre. Ellos son quienes reciben Seguro Social desde antes del 1 de mayo de 1997, viven fuera de Estados Unidos, están inscritos en un Programa de Ahorros de Medicare o cobran simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

SSI es un programa del Seguro Social que ayuda a personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o tienen una discapacidad.

Su pago de noviembre se adelantó al viernes 30 de octubre porque el día 1 cayó en domingo.

Para quienes reciben ambos beneficios, ese adelanto no modificó el pago del Seguro Social del día 3.

Cómo consultar tu fecha y qué hacer si falta el pago

Puedes revisar la fecha de tu depósito en tu cuenta my Social Security o llamar al 800-772-1213.

Si el dinero no aparece cuando lo esperabas, consulta primero con tu banco.

Podría existir una demora en registrar el depósito. Para reportar un pago atrasado, perdido o robado, comunícate con el Seguro Social al mismo número o con una oficina local.

Los beneficios se entregan principalmente mediante depósito bancario o una tarjeta de débito Direct Express.

Para solicitar esta última, puedes llamar al 800-333-1795. Si necesitas cambiar la cuenta bancaria donde cobras, deberás verificar tu identidad.

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