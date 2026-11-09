Trump aseguró que “solo estaba bromeando”al proponer a Dana White como portavoz de la Casa Blanca

El presidente estadounidense Donald Trump aclaró este domingo que “solo estaba bromeando” cuando propuso a Dana White, director ejecutivo de la UFC, como nuevo secretario de prensa de la Casa Blanca.

La declaración se produjo después de que el mandatario publicara el sábado en Truth Social un ofrecimiento formal a White para ocupar la vocería presidencial, vacante desde el pasado 16 de octubre tras la dimisión de Katie Zacharia —quien dejó el puesto apenas cinco días después de asumir, marcando el mandato más breve en la historia del cargo—. Pese a que una fuente citada por CNN indicó que el máximo ejecutivo de las artes marciales mixtas rechazó la propuesta, Trump insinuó ante los medios en Florida que a White “le agradó la idea” y confirmó que mantendrán una reunión este lunes en la Casa Blanca.

El episodio ocurre en medio de una profunda reestructuración en el equipo de la Casa Blanca tras los comicios de medio mandato, donde la oposición demócrata arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso. Entre las modificaciones más destacadas figura el nombramiento del asesor antinmigrante Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete, en sustitución de Susie Wiles.

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