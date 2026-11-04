“Christmas Spectacular 2026”: las Rockettes estrenan espectáculo navideño en Nueva York

La Navidad comienza a tomar forma en Nueva York con el regreso de uno de sus espectáculos más emblemáticos. El “Christmas Spectacular Starring” the Radio City Rockettes inauguró este miércoles 4 de noviembre su temporada 2026 en el Radio City Music Hall, con novedades que buscan renovar la experiencia del público sin perder la esencia de una tradición que lleva generaciones formando parte de las celebraciones de fin de año en Estados Unidos.

La producción de este año llega con una nueva coreografía de tap, tecnología de cámaras incorporada al escenario y una oferta ampliada de productos y alimentos para los asistentes. Además, incorpora una cifra histórica: 10 números protagonizados por las Rockettes, la mayor cantidad que ha presentado el espectáculo durante una temporada navideña.

El espectáculo permanecerá en cartelera hasta el 4 de enero de 2027, por lo que neoyorquinos y turistas tendrán varias semanas para disfrutar de una de las producciones más reconocidas de la temporada festiva en Manhattan.

“Ring”, la nueva coreografía que marca el inicio de otra era

Uno de los principales atractivos de la edición 2026 es “Ring”, un número completamente nuevo que incorpora una propuesta de tap más contemporánea, atlética y enérgica. La secuencia fue coreografiada por Chloé Arnold, artista nominada al premio Emmy, en colaboración con el equipo creativo de las Rockettes.

El trabajo contó con la participación de Julie Branam, directora residente y coreógrafa de la compañía, quien encabeza el equipo encargado de mantener la identidad artística del espectáculo y desarrollar nuevas propuestas para sus bailarinas.

La incorporación de “Ring” tiene un significado especial: las Rockettes se preparan para entrar en su próximo siglo de historia y utilizan esta nueva pieza para celebrar su legado mientras exploran otras posibilidades escénicas.

La coreografía fue presentada previamente durante un evento especial en el Music Hall, como parte de las actividades que acompañaron el estreno de la temporada.

Con este añadido, el “Christmas Spectacular” alcanza 10 números de Rockettes, un récord para la producción navideña. La cifra refleja la apuesta por ampliar el repertorio y ofrecer una función con mayor variedad de estilos, movimientos y formaciones.

El tap, con su combinación de ritmo, precisión y coordinación, ocupa un lugar destacado en esta renovación. No se trata únicamente de sumar una secuencia al programa, sino de incorporar una propuesta que dialogue con la evolución artística de una compañía reconocida precisamente por la sincronización de sus bailarinas.

Cámaras en tiempo real: así cambia la experiencia del público

La otra gran novedad de esta temporada está relacionada con la tecnología. Por primera vez, el espectáculo integra múltiples cámaras sobre el escenario para mostrar perspectivas que normalmente permanecen fuera del campo visual de los espectadores.

Las imágenes se proyectan en tiempo real en 2 pantallas ubicadas a ambos lados del escenario. De esta manera, el público puede observar detalles de las coreografías y las formaciones desde ángulos diferentes, sin limitarse a la perspectiva tradicional desde las butacas.

Entre las nuevas tomas destacan una vista aérea, que permite apreciar las figuras y la coordinación de las bailarinas desde arriba, y otra lateral, captada desde las alas del escenario.

La incorporación de estas cámaras busca acercar al público a la precisión que caracteriza a las Rockettes. Sus movimientos sincronizados, las transiciones entre formaciones y la complejidad de sus coreografías forman parte del atractivo visual de la producción.

La tecnología no sustituye la presentación en vivo, sino que funciona como un complemento para destacar elementos que pueden pasar inadvertidos desde determinadas localidades del teatro.

Esta apuesta también responde a una tendencia creciente en los espectáculos en directo: aprovechar recursos audiovisuales para enriquecer la experiencia sin desplazar el protagonismo de los artistas.

Nuevos recuerdos y opciones gastronómicas para Navidad

Las novedades de 2026 no se limitan al escenario. Los organizadores también ampliaron la oferta de mercancía oficial y productos disponibles para quienes quieran llevarse un recuerdo de su visita al Radio City Music Hall.

A esto se suman nuevas alternativas de alimentos y bebidas, pensadas para complementar la experiencia de quienes acuden al espectáculo durante las fiestas.

La producción busca así convertir la visita en algo más que una función teatral: una actividad que reúna entretenimiento, tradición y propuestas comerciales alrededor de una de las temporadas más concurridas de Nueva York.

Para las familias que visitan Manhattan durante noviembre y diciembre, el espectáculo representa una de las opciones clásicas del calendario navideño. Su ubicación, en el corazón de Midtown, también permite combinar la función con otros recorridos y actividades festivas de la ciudad.

Fechas y boletos para el Christmas Spectacular 2026

El Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes comenzó el miércoles 4 de noviembre de 2026 y permanecerá en el Radio City Music Hall hasta el 4 de enero de 2027.

Las entradas están disponibles a través del sitio oficial de la producción: www.rockettes.com.

Con una nueva coreografía, recursos tecnológicos inéditos y 10 números de Rockettes, la edición de este año apuesta por renovar una tradición navideña sin renunciar a los elementos que la han convertido en uno de los espectáculos más representativos de Nueva York.

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