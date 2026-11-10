Juez fija para junio de 2028 el juicio contra el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Un tribunal de Utah determinó que Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar al activista ultraconservador Charlie Kirk, enfrentará un juicio con jurado el 21 de junio de 2028, un proceso judicial que podría derivar en la pena de muerte para el imputado.

El juez del Tribunal de Distrito de Utah, Tony Graf, anunció este lunes la reserva de 105 jornadas de audiencia para llevar a cabo el proceso penal, que se iniciará formalmente con la selección de los ciudadanos que integrarán el jurado.

Los cargos y el incidente en el campus

Robinson está imputado por la muerte de Kirk, de 31 años, ocurrida el 10 de septiembre de 2025. El incidente sucedió en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem, durante el transcurso de un evento público convocado por la organización conservadora Turning Point USA.

La acusación formal señaló que el joven enfrenta un total de siete cargos. Las autoridades le atribuyen haber utilizado un rifle de caza calibre .30-06 para disparar contra la víctima desde una azotea ubicada al otro lado del patio de la institución educativa.

Postura judicial y garantías procesales

El juez Graf validó la petición de la Fiscalía de Utah para solicitar la pena máxima en caso de una condena, y subrayó la importancia de velar por el debido proceso y la integridad de las partes involucradas.

“El propósito de esta orden de fijación de juicio y gestión del caso es garantizar que los derechos constitucionales del Sr. Robinson y de la Sra. Kirk se respeten en cada etapa”, señaló Graf, que aprobó a la Fiscalía solicitar la pena de muerte contra el acusado.

“Se trata a cada parte con la dignidad y el respeto que merecen, por el hecho de ser seres humanos, y se asegura la protección del derecho consagrado en la Sexta Enmienda (la que garantiza el proceso penal”, acotó el juez.

Reacción de la familia y próximos pasos

Los allegados de Kirk, quienes habían solicitado previamente a través de diversos medios que las audiencias se agendaran antes de octubre de 2027, manifestaron su desacuerdo con la fecha elegida debido a la prolongada espera, informó EFE.

“Si bien nada podrá devolvernos el tiempo que hemos perdido con Charlie, cada día adicional sin justicia prolonga el dolor de nuestra familia y nos obliga a esperar aún más para que se rindan cuentas”, dijeron en un comunicado.

Por su parte, el juez Graf argumentó que un plazo más breve no le daría a la defensa del acusado el margen necesario para la preparación del caso. Ambas partes procesales deberán entregar un informe preliminar el próximo 14 de diciembre para detallar los avances de sus respectivas investigaciones y resolver posibles conflictos de agenda.

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