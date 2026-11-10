Operativo de ICE en supermercado de Nueva Jersey desata momentos de tensión y rechazo vecinal

Un tenso enfrentamiento verbal tuvo lugar en la localidad de Fairview, en el condado de Bergen, Nueva Jersey, cuando clientes y trabajadores de un supermercado local confrontaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ingresaron al establecimiento para ejecutar un arresto.

La intervención de los agentes federales provocó una reacción inmediata por parte de las personas presentes en el local. Al percatarse de la presencia de los oficiales de ICE dentro de las instalaciones comerciales, tanto empleados como compradores comenzaron a exigirles a gritos que abandonaran la propiedad privada.

Videos difundidos por los propios testigos muestran el momento en que una multitud rodea a los uniformados, grabando con sus teléfonos móviles y lanzando consignas de rechazo mientras los agentes intentaban completar el procedimiento de custodia.

Arresto y retirada bajo la presión popular

A pesar del rechazo y la presión de los presentes, los funcionarios federales lograron esposar y escoltar a una persona detenida hacia el exterior del inmueble. La protesta continuó en el estacionamiento del supermercado, donde decenas de vecinos y trabajadores siguieron a los agentes hasta que estos abordaron sus vehículos oficiales para retirarse del lugar con el individuo bajo su custodia.

Hasta el momento, las autoridades federales no han hecho pública la identidad del detenido ni los cargos específicos que motivaron la orden de arresto en el municipio neoyorquino.

El incidente en Fairview refleja el incremento de la tensión en las comunidades de inmigrantes del norte de Nueva Jersey, un área con una considerable población hispana.

En los últimos meses, la intensificación de las labores de vigilancia e intercepción por parte de las autoridades migratorias en zonas públicas y establecimientos comerciales ha llevado a comerciantes, activistas y residentes a organizarse mediante redes de alerta para documentar y encarar las intervenciones federales.

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