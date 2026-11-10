Paul McCartney se convierte en el tercer músico más rico del mundo, según Forbes

Paul McCartney suma un nuevo lugar entre las grandes figuras de la música: el de las mayores fortunas. A sus 84 años, el exintegrante de los Beatles tiene un patrimonio estimado en $1,400 millones, según Forbes.

La cifra lo coloca como el tercer músico más rico del mundo, detrás del rapero y empresario Jay-Z, con $2,800 millones, y Taylor Swift, con $2,000 millones.

Su riqueza combina los ingresos de décadas de conciertos con derechos musicales, propiedades y una colección de arte.

Las canciones de otros artistas también le generan ingresos

Una parte central de ese patrimonio está en MPL Communications, la editorial musical que McCartney fundó en 1969.

La compañía administra tanto su repertorio como derechos de obras de otros compositores y artistas.

Entre sus adquisiciones figuran canciones de Buddy Holly, partituras de musicales de Broadway y clásicos navideños como ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ y ‘The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)’.

Estos derechos representan cerca de $250 millones dentro de su fortuna.

Además, le permiten recibir dinero por interpretaciones y reproducciones de música que no necesariamente escribió o grabó.

Por ejemplo, una escuela que presenta el musical ‘Grease’ o una persona que escucha ‘Blue Suede Shoes’ en una plataforma digital pueden generar pagos vinculados con los derechos que controla su compañía, de acuerdo con Forbes.

Los Beatles mantienen una importante fuente de ganancias

El éxito del grupo sigue produciendo ingresos más de medio siglo después de su separación.

McCartney recibe el 25% de las ganancias de Apple Corps, la empresa de los Beatles, que genera alrededor de $50 millones anuales mediante reproducciones digitales, ventas de discos de vinilo y artículos de la banda.

A ello se suman aproximadamente $10 millones al año por su participación en los derechos de composición del grupo, cuyo valor Forbes estima en $200 millones.

Conservar y recuperar esos derechos también ha requerido batallas legales.

Durante las últimas dos décadas, el músico defendió sus intereses en tribunales de Estados Unidos y Reino Unido, según informó The Guardian.

Conciertos, propiedades y obras de arte

La actividad sobre el escenario es otro componente de su riqueza.

Su gira Got Back incluyó 79 presentaciones entre 2022 y 2025, cuyos ingresos forman parte del cálculo de Forbes.

La estimación también contempla propiedades en distintos lugares del mundo y una colección de arte con obras de René Magritte y Pablo Picasso.

Así, el patrimonio del músico reúne bienes e inversiones, además del dinero generado por su carrera.

McCartney, entretanto, continúa publicando música y participando en grandes eventos.

En mayo lanzó ‘The Boys of Dungeon Lane’ y fue el invitado musical del cierre de temporada de ‘Saturday Night Live’.

En julio interpretó ‘I Want to Hold Your Hand’ por primera vez en 60 años durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Madison Square Garden, según The Guardian.

Su trayectoria después de los Beatles también llegó a la pantalla este año con ‘Man on the Run’, documental dirigido por Morgan Neville que explora esa etapa de su vida.

Sigue leyendo:

– Paul McCartney está de vuelta y presenta su álbum más personal

– Phil Collins y Paul McCartney se reconciliaron: ¿Cuál fue el motivo del distanciamiento?

– Paul McCartney interpretó “I Want to Hold Your Hand” en la boda de Taylor Swift