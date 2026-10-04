Phil Collins y Paul McCartney se reconciliaron: ¿Cuál fue el motivo del distanciamiento?

Phil Collins y Paul McCartney se reconciliaron tras más de dos décadas de distanciamiento, según confirmó el propio Collins durante una reciente entrevista con Piers Morgan. El conflicto entre ambos músicos comenzó en 2002 a partir de un comentario que Collins interpretó como una muestra de condescendencia por parte de McCartney.

El episodio tuvo lugar durante los preparativos del concierto por el Jubileo de Oro de la reina Isabel II, celebrado ese año en el Palacio de Buckingham.

Collins había llevado consigo una primera edición de un libro sobre The Beatles escrito por Hunter Davies y le pidió a McCartney que se lo firmara.

Collins dijo que McCartney estaba acompañado por su entonces esposa, Heather Mills, y comentó: “Es un gran fan de los Beatles, ¿y nuestro pequeño Phil?”

La expresión “nuestro pequeño Phil” sentó mal a Collins e incluso le pareció una muestra de condescendencia.

“Pensé: ‘Eres un imbécil’”, recordó el músico durante su conversación con Morgan. Sin embargo, Collins también reconoció que pudo haber otorgado al comentario una importancia mayor de la que McCartney pretendía.

“No pude evitarlo. Eso fue lo que pensé. Probablemente le di más importancia de la que él pretendía; sí, le di más importancia de la que tenía”, admitió.

La situación no terminó allí. Collins volvió a contar el episodio públicamente años después, especialmente durante la promoción de sus memorias Not Dead Yet, publicadas en 2016. En aquella etapa describió la actitud de McCartney hacia él como “condescendiente”.

El distanciamiento llegó a su fin cuando Collins se encontraba organizando una subasta de objetos para recaudar fondos para King’s Trust y había consultado con diferentes músicos para saber si podían aportar piezas de colección.

McCartney se puso en contacto con él y tuvieron una charla telefónica en la cual tocaron el tema del antiguo conflicto entre ambos.

“Él me llamó recientemente tras enterarse de que estaba preguntando a otros músicos si tenían algún objeto de colección que quisieran donar a la subasta benéfica”, explicó Collins.

Según su relato, McCartney aprovechó la conversación para preguntarle directamente por el origen del distanciamiento.

“¿De qué se trata todo esto?”, le preguntó el exBeatle.

Collins decidió entonces reconocer que se arrepentía de haber hecho público el episodio.“Le dije: ‘Ojalá nunca lo hubiera dicho, Paul. Ojalá nunca lo hubiera dicho’”, recordó.

La respuesta de McCartney dejó claro que el músico también consideraba que el problema debía quedar atrás: “Pensaba que estábamos bien”.

Después de hablar sobre lo ocurrido, ambos decidieron dejar definitivamente atrás la disputa. “Así que nos besamos y nos reconciliamos”, afirmó Collins.

El músico de 75 años también asumió responsabilidad por haber mantenido viva la historia durante tantos años. Según explicó, lamenta haber contado públicamente lo ocurrido y entiende que McCartney pudiera sentirse afectado por sus declaraciones.

“Le pedí disculpas”, señaló Collins. “Obviamente, esto le molestaba porque le gusta caer bien, como a todos… quizás a él más que a otras personas. Pero a todos nos gusta caer bien, y lo entiendo”.

La frase vuelve a mostrar el tono con el que Collins ha abordado la reconciliación: aunque conserva su interpretación personal de aquel encuentro de 2002, también admite que pudo haber reaccionado de manera desproporcionada frente a una expresión cuyo significado quizá no era el que él le atribuyó en aquel momento.

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