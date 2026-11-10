Precio promedio de la gasolina en EE.UU. baja de $4 por galón por primera vez desde julio

La gasolina promedia hoy $3.98 por galón en EE.UU., su menor nivel desde julio. Conoce por qué baja

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Una de las razones es el cambio de combustible de verano a la mezcla de invierno, que resulta más barata de producir. Crédito: anatoliy_gleb | Shutterstock

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Por  Raúl Rodríguez Cota

El promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos bajó a $3.9788 por galón este martes 10 de noviembre, según AAA. Es la primera vez en casi cuatro meses que cae por debajo de $4, aunque llenar el tanque todavía cuesta más que hace un año.

Cuánto ha bajado y qué significa para tu bolsillo

El precio promedio de $3.98 por galón es tres centavos menor que el del lunes y 39 centavos más bajo que hace un mes.

El promedio también bajó frente a los $4.56 por galón que llegó a costar la gasolina este año, según CBS News.

Para un conductor que compra 15 galones, la caída mensual equivale a un ahorro aproximado de $5.85 por carga, tomando como referencia el promedio nacional.

Sin embargo, la gasolina sigue $0.91 por galón por encima del nivel de hace un año.

Con ese mismo consumo, el gasto sería unos $13.65 mayor que ese entonces.

El promedio tampoco significa que todas las estaciones cobren menos de $4.

Los precios varían mucho entre estados y localidades. Además, el diésel mantiene un costo distinto de $6.16 por galón.

Por qué la gasolina cuesta menos en otoño

Una de las razones es el cambio de combustible de verano a la mezcla de invierno, que resulta más barata de producir.

Las reglas federales exigen vender la mezcla de verano entre el 1 de junio y el 15 de septiembre.

Su formulación ayuda a limitar la evaporación cuando aumentan las temperaturas. Fuera de ese período, las estaciones pueden utilizar la mezcla invernal.

A ese cambio se suma una menor demanda, y es que durante los meses fríos disminuyen los viajes por carretera y las vacaciones.

Según AAA, esta reducción del consumo contribuye a bajas estacionales de entre $0.10 y $0.30 por galón.

El petróleo también influye en el precio

El petróleo también ha bajado de precio, lo que ayuda a reducir el costo de la gasolina.

Según CBS News, parte de esa caída se debe a la esperanza de que, después de las elecciones de medio término, Estados Unidos e Irán puedan llegar a un acuerdo para terminar la guerra.

El martes por la mañana, los contratos para comprar petróleo Brent en una fecha futura se negociaban a $91.12 por barril.

El Brent se usa como referencia para los precios internacionales del petróleo.

Patrick De Haan, especialista de GasBuddy, espera que la gasolina siga bajando de precio a medida que se acerque Acción de Gracias.

Dónde sigue siendo más caro llenar el tanque

California registró un promedio de $5.71 por galón, frente a $6.31 un mes antes y $4.72 hace un año. Hawái se ubicó en $5.63 y Nevada, en $5.04.

Washington promedió $4.98; Oregón, $4.62; y Alaska, $4.58.

Aunque esos seis estados muestran reducciones frente al mes anterior, todos permanecen por encima del promedio nacional y de sus niveles de noviembre de 2025.

La baja reciente ofrece alivio a quienes manejan diariamente, pero el ahorro concreto dependerá de cuánto combustible compren y del precio disponible en su zona.

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