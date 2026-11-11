Aumentan las hemorragias en bebés en EE.UU. por el rechazo a la inyección de vitamina K

La inyección de vitamina K que reciben los recién nacidos poco después del parto está en el centro de una creciente preocupación sanitaria en Estados Unidos. 2 investigaciones recientes advierten que la reducción en la aplicación de esta medida preventiva coincide con un aumento significativo de las hemorragias en lactantes, algunas de ellas potencialmente mortales.

Los resultados, publicados en la revista científica JAMA Pediatrics, ponen de relieve los riesgos asociados con el rechazo de esta intervención, recomendada por especialistas para proteger a los bebés durante sus primeros meses de vida.

Uno de los estudios analizó información de aproximadamente 11 millones de lactantes entre 2017 y 2025. Los investigadores encontraron que la administración de vitamina K al nacer disminuyó del 97.7% al 95%. Aunque la diferencia porcentual puede parecer moderada, durante ese mismo periodo, los casos de hemorragia por deficiencia de vitamina K casi se cuadruplicaron.

La segunda investigación, que examinó datos de 5.2 millones de recién nacidos en EE.UU., identificó otro cambio preocupante: el rechazo de la inyección pasó del 3.1% en 2017 al 6.8% en 2025, más del doble en 8 años.

Además, los bebés que no recibieron la dosis presentaron un riesgo 47% mayor de sufrir hemorragias y el doble de probabilidades de experimentar una hemorragia intracraneal, es decir, un sangrado dentro del cráneo.

¿Para qué sirve la inyección de vitamina K en los recién nacidos?

La vitamina K es un nutriente indispensable para el organismo porque interviene en la producción de proteínas que permiten la coagulación de la sangre. Gracias a este proceso, el cuerpo puede detener los sangrados cuando se produce una lesión.

Sin embargo, los bebés llegan al mundo con reservas muy reducidas de esta vitamina. Esto ocurre por varias razones: durante el embarazo reciben cantidades limitadas a través de la placenta, su intestino todavía no cuenta con una población de bacterias suficientemente desarrollada para producirla y la leche materna contiene concentraciones relativamente bajas.

Esta combinación los hace vulnerables a desarrollar una enfermedad conocida como hemorragia por deficiencia de vitamina K (VKDB).

La inyección intramuscular administrada después del nacimiento proporciona una cantidad suficiente del nutriente para prevenir este trastorno. Su protección resulta especialmente importante durante los primeros meses, cuando los bebés todavía no pueden obtener reservas adecuadas por otras vías.

¿Por qué algunos padres rechazan la inyección de vitamina K?

Los especialistas identifican distintos factores detrás del incremento de las negativas. Entre ellos mencionan los mensajes contradictorios atribuidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

A esta situación se suma la circulación de información engañosa en internet. Algunos influencers y publicaciones en redes sociales cuestionan la necesidad de administrar la dosis o difunden afirmaciones que pueden generar desconfianza entre las familias.

En un contexto en el que los padres reciben recomendaciones médicas y mensajes contrapuestos, los profesionales advierten sobre la importancia de consultar fuentes sanitarias confiables antes de tomar decisiones relacionadas con la prevención de enfermedades en los recién nacidos.

¿Qué riesgos corre un bebé si no recibe vitamina K al nacer?

El principal peligro es desarrollar VKDB, una condición que puede provocar hemorragias en diferentes partes del organismo. Los sangrados pueden afectar el aparato digestivo, el ombligo y otros tejidos, pero uno de los escenarios más graves es la hemorragia intracraneal.

Este tipo de complicación puede ocasionar daños neurológicos permanentes e incluso poner en peligro la vida del bebé. Además, el sangrado no siempre aparece inmediatamente después del parto, por lo que la ausencia de señales durante los primeros días no garantiza que el riesgo haya desaparecido.

¿Cuáles son los síntomas de deficiencia de vitamina K en los bebés?

De acuerdo con MedlinePlus, la deficiencia puede manifestarse mediante diferentes tipos de sangrado. Entre las señales que requieren atención médica se encuentran:

Sangrado en el lugar de la circuncisión

Hemorragias alrededor del ombligo

Presencia de sangre en las heces

Sangrado en las membranas mucosas de la nariz y la boca

Hemorragias en los sitios donde se realizaron punciones con agujas

Sangrado dentro del cerebro

Presencia de sangre en la orina

Aparición de hematomas sin una explicación clara

Convulsiones o comportamiento inusual, que pueden relacionarse con una hemorragia intracraneal

Ante cualquiera de estas manifestaciones, es fundamental buscar atención médica inmediata. No se debe esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos.

¿Es peligrosa la inyección de vitamina K para los recién nacidos?

Los CDC y la Academia Estadounidense de Pediatría consideran segura la administración intramuscular de vitamina K en los recién nacidos. Los efectos secundarios más frecuentes suelen ser leves y están relacionados con el lugar donde se aplica la dosis.

Entre ellos figuran dolor, pequeños hematomas e inflamación en el muslo. Estas molestias generalmente son temporales y deben valorarse frente a los riesgos de no recibir la protección preventiva.

Sigue leyendo:

* Test de embarazo: cuál es el mejor momento del día para hacerlo

* ¿Puedo quedar embarazada tras una ligadura de trompas? Expertos lo aclaran

* Dejé las pastillas anticonceptivas y no me viene el periodo: ¿Estoy embarazada?