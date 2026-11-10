Pavo de Thanksgiving: 6 errores al cocinarlo que pueden arruinar todo el proceso

Cuando vayas a preparar la cena de Thanksgiving, recuerda algo fundamental: el pavo es la estrella. No te enfoques solo en cocinarlo, sino en lograr que quede jugoso, con una piel dorada y bien cocida, resultados que quieren planificación y atención a los detalles.

Y ojo, el proceso no comienza en la condimentación, sino desde la descongelación. Someterlo a un cambio muy fuerte de temperatura, así como cortarlo apenas sale del horno, son errores que pueden afectar su sabor, textura y hasta su seguridad de consumo.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) exponen las equivocaciones que conviene evitar antes de servir el pavo en Acción de Gracias.

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6 errores que arruinan tu pavo de Thanksgiving

1. Descongelar el pavo a temperatura ambiente

Dejar el pavo sobre la encimera durante varias horas es uno de los errores más peligrosos. Aunque el centro permanezca congelado, las partes exteriores pueden alcanzar temperaturas en las que las bacterias se multiplican rápidamente.

La opción más segura es descongelarlo dentro del refrigerador, calculando aproximadamente 24 horas por cada 4 o 5 libras de peso. Por ejemplo, un pavo de 16 libras puede necesitar entre tres y cuatro días.

También se puede utilizar agua fría, siempre que el ave esté dentro de una bolsa hermética y se cambie el agua cada 30 minutos. En ese caso, debe cocinarse inmediatamente después de descongelarlo.

2. Lavar el pavo crudo bajo el grifo

Enjuagar el pavo no elimina bacterias como la Salmonella o el Campylobacter. Por el contrario, las salpicaduras pueden dispersar microorganismos por el fregadero, las encimeras, los utensilios y otros alimentos.

El CDC recomienda no lavar las aves crudas. La manera de eliminar los microorganismos peligrosos es cocinar el pavo hasta alcanzar una temperatura interna segura.

3. Introducir el relleno crudo dentro del ave

Preparar el relleno dentro del pavo puede dificultar que todo se cocine de manera uniforme. El centro de la mezcla debe alcanzar una temperatura de 165 °F (74 °C), igual que la carne, y puede tardar más en calentarse.

Por eso, el USDA recomienda cocinar el relleno en una fuente aparte. Así es más fácil controlar su cocción y evitar que la pechuga permanezca demasiado tiempo en el horno.

4. No secar la piel antes de hornearlo

Introducir el pavo húmedo puede dificultar que la piel quede dorada y crujiente. Antes de sazonarlo, utiliza toallas de papel para retirar la humedad de la superficie, tanto por fuera como en la cavidad.

Este paso favorece el dorado y permite que la mantequilla, el aceite y las especias se distribuyan mejor.

5. Abrir constantemente la puerta del horno

Revisar el pavo a cada momento hace que escape el calor y puede prolongar la cocción. Además, pincharlo repetidamente para comprobar si está listo puede provocar pérdida de jugos.

Lo recomendable es utilizar un termómetro de cocina. El pavo debe alcanzar 165 °F (74 °C) en la parte más gruesa de la pechuga y en el interior del muslo y el ala.

6. Cortarlo inmediatamente después de sacarlo del horno

La prisa por servir la cena puede jugar en contra. Cortar el pavo apenas termina de cocinarse facilita que los jugos se derramen sobre la tabla y complica el corte.

Déjalo reposar entre 20 y 30 minutos antes de trincharlo, cubierto ligeramente con papel aluminio. Este tiempo permite que la carne se asiente y facilita obtener porciones más jugosas.

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