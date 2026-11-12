Nueva York lanza Click to Renew: cómo renovar licencias profesionales en menos de 4 minutos

Nueva York dio un paso hacia la modernización de sus servicios públicos con el lanzamiento oficial de Click to Renew, una plataforma digital que permitirá a miles de profesionales renovar sus licencias laborales de manera más rápida, sencilla y segura.

La iniciativa, anunciada por la gobernadora Kathy Hochul, busca reducir la burocracia y facilitar los trámites para quienes trabajan en sectores como la peluquería, la cosmetología y los servicios de belleza.

La herramienta ya comenzó a mostrar resultados. Desde su lanzamiento preliminar en octubre, cerca de 5,000 personas completaron satisfactoriamente la renovación de sus licencias mediante el nuevo sistema. Uno de los datos más llamativos es el tiempo que requiere el procedimiento: los usuarios tardan, en promedio, menos de 4 minutos en finalizarlo.

La cifra representa una reducción del 91% frente al sistema anterior, que exigía más de 45 minutos para completar el mismo trámite. Además, la plataforma registra una aprobación del 96% entre quienes la han utilizado, una señal de que la simplificación está teniendo una buena recepción.

¿Quiénes pueden utilizar Click to Renew en Nueva York?

En esta primera etapa, la plataforma está disponible para aproximadamente 300,000 profesionales con licencias emitidas por el Departamento de Estado de Nueva York (Department of State).

Entre los trabajadores que pueden aprovechar el nuevo servicio se encuentran:

Barberos

Cosmetólogos y estilistas

Especialistas en tratamientos estéticos

Técnicos de uñas

Profesionales especializados en peinados naturales

Especialistas en depilación con cera

La administración estatal adelantó que esta es apenas la primera fase del proyecto y que existen planes para incorporar otros tipos de licencias profesionales en los próximos meses.

Uno de los cambios más importantes es que los trabajadores ahora pueden renovar sus credenciales directamente desde un teléfono celular, sin depender de una computadora ni enfrentarse a un procedimiento digital complicado.

Durante la etapa preliminar, casi 3 de cada 4 renovaciones se realizaron desde dispositivos móviles. Este dato refuerza el objetivo de construir un servicio accesible para personas que, por sus horarios laborales, necesitan resolver gestiones administrativas sin interrumpir demasiado sus actividades.

El trámite elimina 22 pasos innecesarios

La renovación de licencias profesionales en Nueva York llevaba años generando dificultades para trabajadores y pequeños negocios. Los formularios extensos, las preguntas repetitivas y los sistemas informáticos anticuados convertían un procedimiento aparentemente sencillo en una tarea que podía consumir buena parte de una jornada.

Para corregir ese problema, el Departamento de Estado eliminó 22 pasos considerados redundantes o innecesarios dentro del proceso.

De acuerdo con la información difundida por la gobernadora, esta modificación permite ahorrar aproximadamente 40 minutos por renovación. También se redujo la cantidad de preguntas de las solicitudes en un 67% para más de 840,000 titulares de licencias en todo el estado.

El rediseño no se limitó a trasladar los formularios tradicionales a una pantalla. La plataforma fue concebida con un enfoque prioritario para dispositivos móviles y desarrollada por personal del propio gobierno estatal, sin depender de equipos externos para construir la solución tecnológica.

Además, el sistema fue diseñado con la participación de residentes de Nueva York, quienes aportaron comentarios y sugerencias para identificar los obstáculos más frecuentes durante las gestiones.

Hochul busca reducir la burocracia para los trabajadores

El lanzamiento de Click to Renew forma parte de EXPRESS NY, una iniciativa impulsada por Hochul para simplificar los servicios gubernamentales y eliminar procedimientos administrativos que consumen tiempo y recursos.

El programa comenzó después de que la gobernadora solicitara a las distintas agencias estatales propuestas para mejorar la atención a los ciudadanos. Como parte de ese esfuerzo, el gobierno recibió cerca de 4,000 recomendaciones del público a través de un portal habilitado para recopilar sugerencias.

Esas propuestas, junto con las evaluaciones de las agencias, derivaron en más de 120 medidas destinadas a reducir la burocracia y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

Según las estimaciones estatales, las reformas podrían ahorrar a los neoyorquinos más de 5 millones de horas y decenas de millones de dólares cada año.

Hochul destacó que los profesionales necesitan dedicar su tiempo a atender a sus clientes y mantener sus negocios, en lugar de invertir horas en trámites administrativos. La gobernadora sostuvo que el gobierno debe ofrecer servicios que respondan a las necesidades reales de quienes trabajan y contribuyen a la economía estatal.

¿Cómo renovar una licencia profesional con Click to Renew?

Los trabajadores que pertenezcan a alguna de las categorías habilitadas pueden iniciar el procedimiento a través del portal oficial del Departamento de Estado.

Para hacerlo, deben ingresar a renew.ny.gov/dos. Desde allí, podrán acceder a la plataforma y seguir las instrucciones para completar la renovación de su licencia.

El nuevo sistema permite realizar la gestión desde un teléfono inteligente, una computadora o cualquier dispositivo con acceso a internet.

Aunque la primera fase está concentrada en profesiones relacionadas con la belleza y el cuidado personal, el gobierno estatal prevé ampliar progresivamente el servicio a otras actividades reguladas.

Con Click to Renew, Nueva York busca transformar una de esas gestiones cotidianas que durante años representaron un dolor de cabeza para miles de trabajadores.

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