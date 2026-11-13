Cristiano Ronaldo producirá su primera serie de ficción “Day 1s”, junto al director Matthew Vaughn

Cristiano Ronaldo anunció este miércoles el inicio de producción de su primera serie de televisión de ficción, titulada “Day 1s”, un proyecto que desarrolla en colaboración con el reconocido cineasta y productor británico Matthew Vaughn.

El astro portugués dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió fotografías del proceso creativo bajo el mensaje: “¡Emocionantes noticias! Comenzó la producción de mi primer programa de televisión, Day 1s. ¡Más por anunciar”.

Según los primeros detalles trascendidos sobre la trama, la producción girará en torno a la figura de un agente o representante de fútbol llamado Stanley Dalton, papel que estará protagonizado por el actor británico Damian Lewis, célebre por su trabajo en series como Band of Brothers, Homeland y Billions.

El reparto también contará con la participación especial del exdelantero francés Thierry Henry y del rapero británico Dave interpretándose a sí mismos, además de incluir secuencias rodadas en el interior del vestuario del Brentford FC, club de la Premier League del cual Matthew Vaughn es accionista minoritario.

Para Vaughn (director de éxitos cinematográficos como Layer Cake, Kick-Ass, X-Men: First Class y la franquicia Kingsman, además de productor de títulos como Snatch y Rocketman), esta alianza representa su regreso a la producción televisiva tras más de dos décadas dedicado exclusivamente a la gran pantalla. Por su parte, el proyecto consolida la expansión empresarial y audiovisual de Cristiano Ronaldo tras su reciente retiro de la selección nacional de Portugal.

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