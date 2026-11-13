Julia Argüelles es la séptima eliminada de “Juego de Villanos”

Julia Argüelles ya no forma parte de “Juego de Villanos”. La participación de la actriz mexicana se terminó anoche, ahora que su juego se tornaba interesante. Hace unas horas conversé con ella sobre su estrategia; le comenté que me pareció que su juego comenzó muy tarde, pero me explicó que esa fue su estrategia, cuando el primer día haber ido de frente la puso en la mira de muchos. Tanto que hasta Alex Ghita buscó eliminarla durante el primer juego del programa.

La conversación completa la verán pronto en nuestros canales de YouTube; sin embargo, puedo adelantarles que para Julia el problema de este show radica en dos fuertes realidades. La primera es la ausencia del voto popular. Y la segunda, que al quitarles a los famosos la conciencia del televidente, esto genera en ellos una seguridad que permite que se les olvide entretenerlos.

Verdaderos villanos vs. falsos villanos…

La estrategia de Sergio Mayer, por ejemplo, es la única sólida dentro de la competencia y esto ha generado que el programa sea predecible. ¿Esto es culpa de Mayer? Para muchos de sus excompañeros, sí. Así piensa Julia. Pero si somos honestos, la verdad es que no. Él no tiene la culpa de que el resto de competidores hayan decidido querer jugar al rol del bajo perfil. Él decidió competir haciendo uso de todos los roles posibles.

Mayer ha sido estratega, líder, conciliador, emisario, juez, manipulador, embustero. En resumen, Sergio Mayer ha sido un villano en toda regla. Y lo malo es que ahora tenemos a villanos queriendo, pidiendo, esperando y exigiendo un juego justo. Ahí está el detalle, en que muchos de ellos no han entendido que realmente no son villanos.

Hacer ruido no te hace villano, te vuelve insoportable…

Si evaluamos a los personajes que tanto atacan a Sergio Mayer una vez eliminados, nos podemos dar cuenta de que sus niveles de villanías dentro de los realities se limitan a la convivencia disruptiva. Al caos. Al ruido, a la estridencia. Son personajes que saben jugar a la provocación e incluso a la intimidación sobre la base del ruido. Son personas que acaban con el silencio y que hostigan. Son traviesos que pueden caer mal o bien. Pero no son verdaderos villanos. Esta es la magia de este reality, que aquí puedes descubrir quiénes son malos y quiénes no lo son, desde el punto de vista de la estrategia.

Un villano es frío y calculador. Los sentimientos están sobrevalorados para los que cumplen con este perfil. Por eso, podemos concluir que en este reality los verdaderos villanos son: Sergio Mayer, Miguelito, Arleth Terán y David Ponce. Ellos entendieron el juego y eso los hizo perfectos para este proyecto.

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