Guillermo del Toro, Robin Williams y otras personalidades serán incluidos en el Salón de la Fama de California

18 personalidades serán incluidas en el Salón de la Fama de California el próximo mes por orden del gobernador Gavin Newson, donde están incluidas varias figuras de grandiosa trayectoria en el orbe del entretenimiento.

El gobernador, junto a su esposa, la primera dama Jennifer Siebel Newsom, se dieron la tarea de seleccionar a los nuevos integrantes de este museo que cuenta con más de 180 personas ejemplares desde que se fundó en 2006. En esta oportunidad, hay dos nombres que resaltan en cuanto a lo artístico se refiere.

Guillermo del Toro y Robin Williams

El primero de estos dos nombres es el aclamado director mexicano de amplia trayectoria Guillermo del Toro, ratificando su legado en la industria, luego de contar tres galardones de la Academia en su palmarés y con múltiples proyectos que fueron un éxito.

Mientras que el segundo es un actor que hizo reír a millones de personas con sus interpretaciones en la comedia. Se trata del recordado Robin Williams, quien fuera una de las caras de la comedia en el cine estadounidense por muchos años. Williams fue ganador de un Oscar, tres premios Grammy, un Emmy y cinco Globos de Oro.

Otras figuras del entretenimiento que serán incluidas en la vigésima edición de Inclusión en el Salón de la Fama de California

Los difuntos Rob y Michele Reiner , quienes según la oficina del gobernador “construyeron sus carreras en el mundo del entretenimiento mientras colaboraban en iniciativas de educación pública y derechos civiles en California”.

, quienes según la oficina del gobernador “construyeron sus carreras en el mundo del entretenimiento mientras colaboraban en iniciativas de educación pública y derechos civiles en California”. Bonnie Raitt, ganadora de 13 premios Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll.

ganadora de 13 premios Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll. Joni Mitchell, la aclamada cantante y compositora, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll.

la aclamada cantante y compositora, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll. Metallica , la banda de rock de San Francisco que ha vendido 125 millones de álbumes en todo el mundo y es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll.

, la banda de rock de San Francisco que ha vendido 125 millones de álbumes en todo el mundo y es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll. Huey Lewis , músico y líder de la banda ganadora del premio Grammy, Huey Lewis and the News.

, músico y líder de la banda ganadora del premio Grammy, Huey Lewis and the News. La fallecida Diane Ladd , actriz nominada tres veces al Premio de la Academia, madre de la actriz Laura Dern y miembro durante 30 años de la Junta Nacional de SAG-AFTRA.

, actriz nominada tres veces al Premio de la Academia, madre de la actriz Laura Dern y miembro durante 30 años de la Junta Nacional de SAG-AFTRA. Maxine Hong Kingston, autora y ganadora del Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios de No Ficción General, el Premio Nacional del Libro, la Medalla Nacional de Humanidades y la Medalla Nacional de las Artes.

autora y ganadora del Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios de No Ficción General, el Premio Nacional del Libro, la Medalla Nacional de Humanidades y la Medalla Nacional de las Artes. El fallecido Edward Asner, el primer actor en ganar premios Emmy por interpretar el mismo papel, Lou Grant, tanto en una comedia como en un drama, y ​​expresidente del Sindicato de Actores de Cine (Screen Actors Guild).

Entre las otras figuras, hay nombres como el del exgrandeliga de los Gigantes de San Francisco, Barry Bonds, la política Nacy Pelosi, Felicitas Méndez y otros.

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