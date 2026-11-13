Lionel Messi regresa al Monumental: River Plate e Inter Miami jugarán un amistoso en enero de 2027

El astro argentino Lionel Messi volverá a pisar el césped del Estadio Monumental de Buenos Aires el próximo 19 de enero de 2027 para disputar un encuentro amistoso de pretemporada entre el Inter Miami CF y el Club Atlético River Plate.

El compromiso marcará el retorno del capitán de las ‘Garzas’ al recinto donde puso fin de manera definitiva a su ciclo con la selección argentina el pasado 6 de octubre, en una noche emotiva frente a Benín que culminó con triunfo albiceleste por 3-0.

El duelo en suelo bonaerense reunirá a un notable elenco de figuras internacionales y campeones del mundo. Por el bando estadounidense, Messi estará acompañado por su compatriota Rodrigo De Paul, el delantero uruguayo Luis Suárez y el mediocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro.

El evento cuenta con la organización del fondo de inversión privado COC Global, cuya propuesta busca trascender lo estrictamente deportivo integrando actividades recreativas para las aficiones de ambas instituciones.

“Más allá de su carácter amistoso, el encuentro servirá como una verdadera celebración del fútbol, de sus estrellas y del crecimiento internacional de dos instituciones que comparten el compromiso de seguir desarrollándose y de dar a conocer su identidad a nuevas audiencias”, destacó el Inter Miami mediante un comunicado oficial.

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