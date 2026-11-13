Nor’easter golpea Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut con lluvia, fuertes vientos y nevadas

Una tormenta costera mantiene bajo condiciones de lluvia, fuertes ráfagas de viento y temperaturas bajas a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut este viernes 13 de noviembre. El fenómeno, conocido como nor’easter, avanza por la Costa Este y también podría provocar nevadas en las zonas de mayor elevación de la región.

El sistema meteorológico está generando precipitaciones persistentes en el área metropolitana de Nueva York y las localidades cercanas a la costa. A esto se suman vientos que podrían complicar los desplazamientos durante las horas de mayor circulación vehicular, además de un riesgo de inundaciones costeras en algunos puntos de Nueva Jersey.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las condiciones comenzarán a mejorar durante la noche del viernes. Sin embargo, el descenso de las temperaturas continuará durante el fin de semana, por lo que los residentes deberán prepararse para un ambiente frío, incluso después de que termine la lluvia.

¿Qué zonas de Nueva York y Nueva Jersey tendrán lluvia y nieve?

La lluvia y los vientos más intensos afectan principalmente al área metropolitana de Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut.

El centro de la tormenta se desplaza cerca o al sur de Long Island, una trayectoria que favorece las precipitaciones persistentes y las ráfagas de viento en las comunidades costeras.

El panorama será diferente en las localidades ubicadas al norte y oeste de la Interestatal 287. En estas zonas, especialmente en terrenos elevados, existe la posibilidad de que la lluvia se mezcle con nieve o se transforme temporalmente en precipitaciones invernales.

Los montes Catskill y otras áreas situadas por encima de los 1,500 pies de altitud tienen posibilidades de recibir nieve húmeda. También podrían observarse algunos copos más al sur, incluso en sectores del noreste de Nueva Jersey y, de manera aislada, en la ciudad de Nueva York.

No obstante, los pronósticos no anticipan una acumulación importante de nieve en los 5 condados de Nueva York. En la ciudad, las precipitaciones serán principalmente en forma de lluvia, por lo que el impacto más significativo estará relacionado con las condiciones húmedas y los fuertes vientos.

Fuertes ráfagas de viento y riesgo de inundaciones costeras

Además de las precipitaciones, el nor’easter provocará ráfagas de viento de entre 30 y 35 millas por hora durante la tarde del viernes.

Aunque no se trata de velocidades extraordinarias para una tormenta de estas características, pueden ocasionar dificultades para quienes circulen por carreteras, puentes y vías cercanas al litoral. También podrían mover objetos que no estén asegurados en patios, balcones y espacios exteriores.

Uno de los puntos de mayor atención es el condado de Ocean, en Nueva Jersey, donde permanece vigente una advertencia de inundación costera hasta la marea alta de este viernes por la noche.

La combinación de viento, precipitaciones y condiciones de marea puede favorecer inundaciones localizadas en comunidades próximas al agua. Por ello, conviene prestar atención a los avisos meteorológicos y evitar circular por calles anegadas.

¿A qué hora dejará de llover en Nueva York?

El sistema comenzará a perder intensidad gradualmente durante la tarde del viernes. Las precipitaciones disminuirán y podrían transformarse en lloviznas conforme avance la noche.

En la ciudad de Nueva York se espera un panorama progresivamente más seco hacia el final de la jornada. Sin embargo, las zonas interiores y de mayor altitud todavía podrían registrar una mezcla de lluvia y nieve húmeda durante la noche y las primeras horas del sábado.

La mejoría no será inmediata en toda la región, pero el alejamiento de la tormenta permitirá recuperar condiciones más estables durante el fin de semana.

¿Qué temperaturas se esperan en Nueva York durante el fin de semana?

El paso del nor’easter dejará detrás una masa de aire frío que mantendrá temperaturas propias del invierno en buena parte del área triestatal.

Este viernes, las máximas se ubicarán entre los 40 y 49°F (4 y 9°C). Durante la noche, los termómetros descenderán a valores de entre 30 y 39°F (-1 y 4°C).

El viento acentuará la sensación de frío, con registros cercanos a los 30°F (alrededor de -1°C) en algunos sectores.

Para el sábado y domingo se anticipan condiciones mayormente secas y vientos moderados. Las temperaturas máximas oscilarán principalmente entre los 45 y 50°F (7 y 10°C), mientras que las mínimas nocturnas podrían acercarse a los 30°F.

La próxima semana se perfila un aumento gradual de las temperaturas, con un ambiente más templado en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Por ahora, la recomendación es mantener a mano la ropa de abrigo, conducir con precaución mientras persistan las lluvias y consultar las actualizaciones del NWS, especialmente si se vive en zonas costeras o de mayor elevación.

Sigue leyendo:

* Pronóstico del tiempo en Nueva York para este viernes 13 de noviembre

* ¿Cuándo nevará en Nueva York?: pronóstico del invierno 2026-2027

* Los estados de EE.UU. que podrían recibir grandes nevadas este invierno por “El Niño”