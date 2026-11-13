Radja Nainggolan pide absolución en Bélgica por presunto blanqueo de capitales

El exinternacional belga Radja Nainggolan (38 años) compareció este viernes ante el Tribunal Correccional de Bruselas para defender su inocencia y solicitar su absolución en el juicio que enfrenta por su presunta implicación en el blanqueo de 105.500 euros procedentes del narcotráfico. “No he hecho nada malo. Necesitaba dinero”, declaró ante el tribunal el actual futbolista del Patro Eisden Maasmechelen de la segunda división belga, según recoge el diario La Dernière Heure.

La Fiscalía solicita para el excentrocampista de la Roma y el Inter de Milán una condena de dos años de prisión y una multa de 105,000 euros, acusándolo de haber recibido el efectivo de Nasr-Eddine Sekkaki entre 2024 y 2025 para devolverlo posteriormente mediante transferencias a la cuenta de la madre de este, justificadas con supuestos trabajos de construcción ficticios.

La investigación se enmarca en el desmantelamiento de una presunta red internacional de tráfico de cocaína sudamericana que operaba a través del puerto de Amberes, causa por la que Nainggolan fue detenido brevemente en enero de 2025, aunque no se le imputa tráfico de drogas ni pertenencia a organización criminal.

Por su parte, sus abogados Omar y Mounir Souidi sostienen que el expediente carece de pruebas sobre una colaboración consciente y que la Fiscalía busca “un trofeo” mediático. La defensa argumentó que el futbolista atravesaba una severa crisis de liquidez derivada de un costoso divorcio en Italia (donde debe abonar una pensión alimenticia de 45,000 euros mensuales), motivo por el cual recurrió a préstamos personales sin conocer los antecedentes delictivos de Sekkaki. Pese al proceso judicial, Nainggolan mantiene su actividad deportiva como máximo goleador del Patro Eisden, sumando cuatro tantos en nueve encuentros.

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