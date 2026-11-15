Estado de EE.UU. ofrece hasta $200,000 por trabajar cinco años en zonas rurales: quiénes califican

Iowa ofrece hasta $200,000 a médicos que se comprometan a trabajar cinco años a tiempo completo en zonas del estado con escasez de personal sanitario. El programa también admite a profesionales de enfermería, terapia y salud mental, aunque el monto depende de la ocupación.

Qué profesionales pueden recibir el incentivo

El máximo de $200,000 corresponde a médicos con título MD o DO.

Los profesionales de enfermería de práctica avanzada pueden recibir hasta $105,000, y los asistentes médicos, hasta $100,000.

Para los terapeutas ocupacionales y los fisioterapeutas, el monto es de hasta $70,000 por persona. Para el personal de enfermería registrado, de hasta $60,000.

El incentivo llega a $50,000 para docentes de enfermería, consejeros profesionales con licencia y trabajadores sociales autorizados para brindar consejería de salud mental.

Cómo se pagan los $200,000

Los seleccionados pueden elegir entre recibir un bono directo, sujeto a impuestos, o destinar el incentivo al pago de un préstamo estudiantil federal elegible, como un Stafford, un Grad PLUS o un préstamo federal de consolidación.

Iowa verifica el cumplimiento del acuerdo antes de pagar cada cuota anua.

En la modalidad de tiempo completo, el estado paga el 20% al finalizar el primer año, el 15% al concluir cada uno de los tres siguientes y el 35% al terminar el quinto.

Para un médico que obtenga el máximo, eso equivale a $40,000 el primer año, $30,000 en cada uno de los años segundo, tercero y cuarto, y $70,000 el último.

Quienes trabajen a tiempo parcial cumplen un compromiso de siete años consecutivos y reciben el incentivo en cuotas prorrateada.

Requisitos y fechas para presentar la solicitud

Los participantes deben tener licencia para ejercer y estar empleados en una profesión y zona elegibles dentro de los seis meses posteriores a la firma del acuerdo.

El programa exige al menos 2,080 horas por año calendario para el trabajo a tiempo completo o 1,560 para la modalidad parcial.

Esas cifras incluyen vacaciones, feriados y otras licencias pagadas.

La zona de trabajo debe estar reconocida por Iowa como un área con escasez de profesionales.

Si no hay fondos para todos los candidatos de una ocupación, el estado da prioridad a quienes están en el último año de estudios, prácticas clínicas o residencia y se comprometen a trabajar a tiempo completo.

Después considera a quienes ya tienen licencia en Iowa y trabajarán a tiempo completo.

También quedan excluidos quienes hayan participado en alguno de los cinco programas estatales anteriores que esta iniciativa reemplazó.

La solicitud abrirá el 1 de febrero de 2027 y podrá presentarse hasta el 31 de marzo en el portal del Departamento de Educación de Iowa.

Todos los solicitantes recibirán una respuesta en julio de 2027.

Sigue leyendo:

– Medicare recorta 2.31% pagos a médicos y podría complicar atención a jubilados

– Nueva York busca crupieres: cómo capacitarte gratis y cuánto cuesta una academia

– Workforce1: cómo recibir ayuda gratuita para encontrar empleo en Nueva York