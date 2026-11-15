Medicare recorta 2.31% pagos a médicos y podría complicar atención a jubilados

Los médicos que atienden a personas con Medicare verán reducirse 2.31% el factor base de sus pagos a partir del 1 de enero de 2027, según la regla final publicada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) el 4 de noviembre de 2026. El ajuste podría dificultar que algunos jubilados consigan consultas, procedimientos o atención primaria, especialmente si los consultorios deciden aceptar menos pacientes por vía de este programa.

El riesgo no es que Medicare desaparezca ni que las citas se cancelen de inmediato. Si los consultorios reciben menos dinero mientras sus costos aumentan, algunos podrían reducir horarios, dejar de aceptar nuevos pacientes con Medicare o cerrar en comunidades con pocos proveedores.

Lo que cambia con Medicare en 2027

La CMS confirmó que el factor de conversión (la cifra base usada para calcular lo que Medicare paga por muchos servicios médicos) bajará a $32.63 para médicos que no participan en modelos alternativos de pago, una caída de 2.31% frente a 2026. Para quienes sí califican para esos modelos, el factor será de $32.95, un descenso de 1.83%.

La reducción ocurre porque expira un aumento temporal de 2.50% aprobado para 2026 y la fórmula legal de actualización vuelve a aplicarse en 2027, según la CMS. En términos simples, los médicos no recibirán necesariamente un recorte idéntico en cada consulta, pero la base general de sus pagos bajará.

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También habrá un cambio importante en la facturación: cuando un paciente reciba una consulta y un procedimiento menor el mismo día, Medicare pagará el servicio más costoso al 100% y el otro al 80%.

Por qué esto importa ahora para médicos y afiliados a Medicare

Para un jubilado, la consecuencia puede sentirse en cuestiones cotidianas como conseguir una cita con su médico de cabecera, renovar un medicamento o resolver un problema de salud antes de que se convierta en una emergencia. La Asociación Médica Estadounidense (AMA) sostiene que los pagos de Medicare a médicos cayeron 33% en términos reales entre 2001 y 2025, mientras los costos de operar una consulta aumentaron.

“Imagina pasar 20 años sin un aumento mientras el costo de operar tu consulta, mantener a tu personal y comprar equipo sigue subiendo”, dijo Kisha Davis, presidenta de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, a Yahoo Finance. “Para algunas consultas, un recorte adicional podría significar cerrar sus puertas y, para los pacientes, esperas más largas y menos opciones de atención cerca de casa”.

Además, Medicare suele pagar menos que los seguros privados. Según KFF, los pagos privados por servicios médicos promediaron 143% de las tarifas de Medicare en los estudios revisados por la organización.

El riesgo para la atención primaria vía Medicare

Los médicos no están obligados a aceptar pacientes de Medicare, aunque la gran mayoría sí participa del programa. Aun así, los grupos médicos advierten que la presión financiera sostenida puede llevar a algunos consultorios a limitar la cantidad de pacientes con Medicare que aceptan.

“Cualquier recorte a los pagos de atención primaria pone en riesgo las prácticas, empeora la escasez de médicos y podría dificultar que los pacientes de Medicare vean a su médico cuando lo necesitan”, afirmó Davis.

El efecto podría ser mayor en especialidades donde ya hay menos médicos disponibles. KFF señala que la tasa de médicos que no participan en Medicare es algo más alta en psiquiatría y en cirugía plástica y reconstructiva.

Esto puede importar especialmente en barrios o condados donde ya cuesta encontrar un médico que hable español, acepte Medicare y tenga disponibilidad. Si un consultorio reduce pacientes, la alternativa puede implicar viajar más largos, esperar semanas o recurrir a una sala de emergencias para un problema que podía atenderse en una consulta.

Qué puedes hacer si usas Medicare

Si tienes Medicare, no necesitas cambiar de plan, pero conviene revisar tu situación antes de 2027.

Confirma que tu médico actual acepta Medicare y pregunta si planea seguir aceptando nuevos pacientes del programa

y pregunta si planea seguir aceptando nuevos pacientes del programa Revisa tu directorio de proveedores , sobre todo si estás inscrito en Medicare Advantage, porque esas redes pueden cambiar

, sobre todo si estás inscrito en Medicare Advantage, porque esas redes pueden cambiar Pide citas de rutina con anticipación , especialmente para controles crónicos, vacunas, manejo de diabetes, presión arterial o salud mental

, especialmente para controles crónicos, vacunas, manejo de diabetes, presión arterial o salud mental Conserva una lista de médicos alternativos cerca de tu hogar, incluidos centros de salud comunitarios que atienden a pacientes con Medicare

cerca de tu hogar, incluidos centros de salud comunitarios que atienden a pacientes con Medicare Si cambias de plan durante la inscripción anual, compara no solo la prima, sino también qué médicos, especialistas y hospitales aceptan

La regla entra en vigor el 1 de enero de 2027, por lo que todavía hay tiempo para verificar cobertura y opciones antes de que cualquier efecto sobre la disponibilidad de médicos se haga sentir.

No todos los expertos ven una crisis inmediata

La CMS sostiene que los cambios buscan poner mayor énfasis en la prevención y la atención primaria. “Medicare debería recompensar a los médicos por mantener sana a la gente”, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado. “Estamos poniendo la prevención y la atención primaria en el centro de Medicare, cerrando vacíos en los pagos y combatiendo el desperdicio”.

Por su parte, David Lipschutz, codirector del Centro para la Defensa de Medicare, indicó a Yahoo Finance que, aunque los pagos pueden influir en la decisión de un médico de participar en Medicare, “prácticamente todos los médicos que no atienden pediatría participan”, por lo que consideró poco probable un impacto mayor inmediato en el acceso.

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La diferencia entre ambas posturas es clave: el problema no parece ser un colapso repentino de la red médica, sino una presión acumulada que puede debilitar el acceso con el tiempo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los cambios en los pagos para médicos de Medicare

¿Medicare dejará de pagar las consultas médicas en 2027?

No. Medicare seguirá cubriendo servicios médicos amparados por el programa, pero reducirá el factor base que usa para calcular muchos pagos a médicos.

¿Cuánto será el recorte para los médicos de Medicare?

Para médicos que no participan en modelos alternativos de pago, el factor de conversión bajará 2.31%, de $33.40 a $32.63. Para quienes sí participan, la baja será de 1.83%.

¿Perderé a mi médico de cabecera?

No automáticamente. Pero si un consultorio recibe menos dinero y enfrenta costos crecientes, podría limitar pacientes con Medicare, reducir horarios o cerrar.

¿La medida afecta a Medicare Advantage?

El recorte corresponde a la tarifa de médicos bajo Medicare, pero Medicare Advantage y otros aseguradores pueden usar como referencia la tarifa de Medicare al fijar pagos.

¿Qué puedo hacer ahora?

Verifica que tu médico acepte Medicare, revisa tu red de proveedores y agenda controles o tratamientos pendientes antes de que comiencen los cambios el 1 de enero de 2027.

Conclusión

El recorte de 2027 no significa que los jubilados perderán Medicare, pero sí plantea una advertencia: la disponibilidad de médicos puede convertirse en el próximo frente de la crisis de acceso a la salud. Si los pagos siguen por debajo del aumento de los costos de operar una consulta, la consecuencia aparecerá en la dificultad para conseguir una cita, encontrar un especialista o mantener una relación continua con el médico de cabecera.

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