Inglaterra corta la racha histórica de España tras 43 partidos invicta y más de dos años sin perder

La derrota sufrida este domingo ante Inglaterra en el estadio Metropolitano, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones, enterró la histórica racha de 43 partidos consecutivos sin perder de la selección española (contabilizando amistosos bajo estadística FIFA), una marca sin precedentes en el fútbol internacional. El tropiezo detiene el reloj de imbatibilidad de la Roja en dos años, siete meses y veinticuatro días, período en el que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente conquistó una Eurocopa y una Copa del Mundo.

El combinado nacional no conocía la derrota desde el 22 de marzo de 2024, cuando cayó frente a Colombia en un encuentro amistoso disputado en Londres. Si se toman en cuenta únicamente los compromisos oficiales, la racha española se detiene en 44 encuentros invicta, ya que su último revés oficial databa del 28 de marzo de 2023 ante Escocia (2-0) en la fase de clasificación para la Eurocopa. Estas representan las únicas dos derrotas en toda la era de Luis de la Fuente al frente del banquillo nacional, cortando además una seguidilla de doce victorias al hilo desde el empate sin goles ante Cabo Verde en el debut mundialista.

A nivel individual, el revés en Madrid también supuso el primer tropiezo internacional para Fabián Ruiz, centrocampista del Paris Saint-Germain, quien había encadenado 53 partidos consecutivos sin perder con la selección desde su debut en junio de 2019. Con este resultado, el mediocampista andaluz se quedó a las puertas de superar el récord absoluto de 57 encuentros seguidos invicto que mantiene el exdefensor español Carlos Marchena.

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