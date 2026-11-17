El expresidente de Estados Unidos Joe Biden publicó este martes Promise Me, America, su primer libro de memorias desde que abandonó la Casa Blanca en enero de 2025. En sus páginas repasa los principales episodios de su mandato (2021-2025), las tensiones con figuras de su propio partido y las circunstancias que lo llevaron a abandonar la carrera por la reelección meses antes de los comicios.

El libro, que publicó a los 83 años, también recoge detalles de su relación con líderes internacionales como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Entre sus revelaciones destaca una carta que Donald Trump le dejó en el Despacho Oval al finalizar su primer mandato, así como sus reflexiones sobre el cáncer de próstata que le diagnosticaron después de dejar el poder.

La carta que Trump dejó en el Despacho Oval

Pese a la confrontación política que marcó la salida de Trump de la Casa Blanca en 2021, Biden revela que su antecesor le dejó una carta de tono cordial e institucional en el escritorio presidencial.

“Muchos presidentes han llegado y se han ido simplemente gobernando como republicanos o demócratas. En general, no cambiaron la historia, simplemente fueron arrastrados por su implacable marea. Esto no te sucederá a ti porque sé cuánto amas al pueblo estadounidense”, escribió Trump, según reproduce Biden en sus memorias.

Críticas a Zelenski y Netanyahu

Aunque durante su presidencia mantuvo un respaldo firme a Ucrania frente a la invasión rusa, Biden describe a Zelenski como un mandatario “malhumorado y obstinado”. También le reprocha no haber expresado suficiente agradecimiento por la asistencia que Washington proporcionó a Kiev.

Sobre Israel, el expresidente sostiene que no se arrepiente de haber respaldado al país durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza, pero cuestiona las motivaciones políticas de Netanyahu, a quien retrata como un dirigente concentrado en “sus propias necesidades políticas”.

El debate que precipitó su salida electoral

Biden también aborda las dudas sobre su edad y capacidad para ejercer otros cuatro años en la Casa Blanca. Reconoce que durante su mandato experimentó dificultades para recordar nombres y lugares, además de una forma de caminar que califica de vacilante.

Sin embargo, asegura que se consideraba en condiciones de asumir un segundo mandato y que su intención de competir nuevamente era firme.

“Me hice preguntas difíciles a mí mismo. Respondí que sí, físicamente sería capaz de hacer el trabajo. Y que no solo quería hacerlo, sino que lo quería más que nunca”, afirma.

Según relata, cuando reunió a sus principales asesores en la primavera de 2023 para discutir una nueva candidatura, ninguno manifestó oposición.

El exmandatario también intenta explicar su desempeño en el debate presidencial de junio de 2024 frente a Trump, que intensificó las presiones para que abandonara la contienda.

El libro ‘Promise Me, America’ del expresidente de Estados Unidos Joe Biden. EFE / Octavio Guzmán

Biden sostiene que estaba enfermo y se sentía “fatal” durante el encuentro. Incluso se sometió a una prueba de covid-19, que resultó negativa. A esa situación se sumaba la presión emocional por el proceso judicial contra su hijo Hunter.

Reconoce que durante el debate “perdió el hilo” y lamenta no haber tenido la oportunidad de participar en un segundo encuentro para intentar recuperar terreno frente a su adversario.

El enfrentamiento con Pelosi y Schumer

En sus memorias, Biden también cuestiona la actuación de dos figuras influyentes del Partido Demócrata: la entonces presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Acusa a Pelosi de trabajar “frenéticamente entre bastidores” para forzar su salida de la contienda y reprocha a Schumer haber acudido a su residencia en Delaware para pedirle que retirara su candidatura.

No obstante, cuenta que después de las elecciones presidenciales almorzó con Pelosi en un restaurante italiano, porque no quería “permitir que la ruptura quedara sin resolver”.

El diagnóstico de cáncer después de la presidencia

Biden dedica parte del libro a explicar que recibió el diagnóstico de cáncer de próstata en mayo de 2025, meses después de abandonar la Casa Blanca. Según relata, acudió al médico por unos síntomas urinarios que motivaron los exámenes.

También rechaza las versiones de que hubiera ocultado su enfermedad mientras ejercía la presidencia. “Que alguien piense que yo intentaría ignorar u ocultar un cáncer que está devastando mi cuerpo es absurdo”, afirma.

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