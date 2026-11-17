Fernanda Castaño cuenta que cuando llegó a Nueva York en el 2022, sus amigos le dijeron que la clave para tener éxito en la Gran Manzana era “portarse bien, trabajar duro y aprender inglés”.

La madre de 47 años siguió aquel consejo como su hoja de ruta, mientras trabajaba “en lo que saliera”. Pero cuando logró conseguir su Green Card, a comienzos de este año, y aunque tenía la esperanza de poder empezar a trabajar como cuidadora domiciliaria en “una muy buena compañía”, su sueño se vino a pique, porque “no manejaba conocimientos en tecnología y cuestiones digitales”, más allá de usar su celular.

La colombiana afirma que tenía una “hoja de vida” muy buena para presentar, que incluía una amplia experiencia en cuidado de personas enfermas en su país, que su inglés “era alto para defenderse” y que “no tenía ningún problema legal”, pero su gran debilidad era el terreno de tecnología, algo que jamás le habían exigido para desempeñarse como cuidadora.

“Después de aplicar logré pasar el primero filtro, pero me colgué cuando me pidieron educación tecnológica y yo no tenía nada. Me dio mucha rabia porque perdí una oportunidad de hacer algo que amo, con un salario buenísimo, contrato con beneficios de salud y vacaciones”, narra la trabajadora del sector del cuidado domiciliario.

“El gran ‘pero’ es que en educación digital era casi una analfabeta. No sabía manejar apps ni aparatos que ellos utilizan en el trabajo para cosas cotidianas como marcar la entrada y la salida. Y como necesitaban a alguien para que empezara ya mismo, perdí esa opción y me dolió mucho”, agrega.

Afortunadamente para Fernanda, en la compañía le ofrecieron entrenarla en educación digital pero debió esperar casi cinco meses antes de que la engancharan. Eso le dolió, pero se educó y afirma que aprendió la lección.

“Uno antes creía que solo se necesitaba saber cosas de tecnología para trabajos en tecnología. Pero uno tiene que entender que el mundo está cambiando y que ahora para la mayoría de trabajos se requieren conocimientos en tecnología y a veces no solo cosas básicas sino más avanzadas como la IA”, comenta la madre latina.

“A mi hermano le pasó lo mismo. Empezó a ver que para trabajar en construcción, que es lo que siempre había hecho, cuando quiso cambiarse de empresa exigían bases en tecnología. Ambos aprendimos que para triunfar aquí hay que portarse bien, trabajar duro, aprender inglés y formarse en tecnología. Eso fue lo que faltó que me advirtieran”, agrega la trabajadora.

Pero el golpe de realidad no es tan inusual, como muchos creyeran, ya que casi la mitad de las ofertas de empleo en la ciudad de Nueva York requieren competencias digitales, incluso en sectores donde típicamente eso no se exigía. Ofertas en atención domiciliaria, construcción, comercio minorista, trabajos en bodegas y la industria del transporte, de los que depende buena parte de los trabajadores que intentan moverse a la clase media, ahora parecen más esquivos a trabajadores sin competencias tecnológicas, muchos de ellos latinos.

Así lo revela un informe elaborado por el Center for an Urban Future (CUF), donde se advierte con preocupación que la demanda de competencias digitales está aumentando en todos los sectores de la economía de la Gran Manzana, donde actualmente el 44% de las ofertas de empleo requieren competencias digitales. Esta cifra sigue creciendo, pues apenas hace una década el promedio de exigencia de educación digital era del 35%.

El estudio, titulado “Las competencias digitales ocultas que están transformando el mercado laboral de la ciudad de Nueva York”, muestra además que entre 2015 y 2025, el número de ofertas de empleo que requieren competencias digitales aumentó un 40,3 %. Más de cuatro veces a la del crecimiento general de las ofertas laborales.

Y al detallar los hallazgos en sectores que, históricamente, han ofrecido vías de acceso a empleo más asequibles, los requisitos de competencias digitales están aumentando también.

En el comercio minorista, la proporción de ofertas que requieren competencias digitales pasó del 27.9% al 39.8%. Igual ocurrió en el terreno de asistencia social, donde los requisitos digitales subieron del 30.4% al 41.9%. Y en la construcción, el salto fue del 32.5% al 43.5%. Otro sector analizado fue el del transporte y bodega, en el que se evidenció un aumento de requisitos del 33.6% al 48.6%.

En el área de servicios de atención sanitaria domiciliaria, donde la amplísima mayoría de trabajadores son inmigrantes, mujeres y buena parte hispanos, quienes cuentan como máximo, con un título de educación secundaria, cerca de una cuarta parte de las ofertas de empleo exigen actualmente alguna competencia digital, cuando antes era solo del 13.7% en 2015.

Jonathan Bowles, director ejecutivo del Center for an Urban Future, recalcó que el reporte evidencia con suma claridad que ahora las competencias digitales no son exclusivas de quienes trabajan en el sector tecnológico y que urge preparar más a la gente en esas áreas para garantizar un mejor acceso a opciones laborales.

“Cada vez las competencias digitales son más esenciales para acceder a un empleo en prácticamente cualquier ámbito de la economía. Y lo que resulta especialmente llamativo es que muchos de los puestos de trabajo que tradicionalmente han servido como puerta de entrada al mercado laboral exigen ahora competencias digitales que, posiblemente, los trabajadores no hayan tenido la oportunidad de adquirir”, manifestó Bowles.

“Para ayudar a más neoyorquinos a acceder a empleos de calidad y desarrollar sus carreras profesionales, los líderes municipales deben integrar el desarrollo de competencias digitales como un pilar fundamental de su agenda de asequibilidad”, agregó.

El estudio revela además que entre las 1,000 competencias digitales más solicitadas en las ofertas de empleo de la Gran Manzana el año pasado, el 14.8% no aparecía en las ofertas de hace apenas tres años, mientras que el 37.3% ni siquiera existía hace una década.

“Las competencias relacionadas con la inteligencia artificial (IA) figuran entre las que más rápidamente están ganando relevancia. En 2025, la IA generativa apareció en 9,682 ofertas de empleo. Conocimiento en ChatGPT, en 1,673. Y la ingeniería de instrucciones, en 1,308”, destaca el informe. Asimismo, mencionan que las empresas buscan trabajadores familiarizados con herramientas como Power BI, Snowflake, Databricks, flujos de datos software de productividad y plataformas de colaboración laboral, términos que buena parte de la fuerza laboral ni siquiera conoce por nombre.

Otro de los elementos destacados por el estudio es que hay una relación directa entre las competencias digitales y mejores salarios.

“En el mercado laboral de la ciudad de Nueva York, las ofertas de empleo a tiempo completo que requerían al menos una competencia digital demandada ofrecían un salario promedio de $110,000 dólares, frente a los $87,900 dólares de aquellas que no exigían dichas competencias, lo que supone una diferencia salarial superior al 25%”, cita el informe, que agrega que organizaciones de desarrollo de la fuerza laboral batallan para encontrar personas bien preparadas.

“Muchos participantes siguen ingresando a los programas sin contar con competencias digitales básicas, a pesar de que los empleadores esperan, cada vez más, que los trabajadores sepan manejar plataformas de software, herramientas de datos, sistemas de registros digitales, aplicaciones de gestión de horarios, software de gestión de clientes y tecnologías basadas en inteligencia artificial”, advierte el reporte.

Y en diálogo con El Diario, Eli Dvorkin, coautor del reporte y director editorial y de políticas del Center for an Urban Future, hizo un llamado a la administración Mamdani para que le meta la mano a la formación digital de los neoyorquinos, como un elemento esencial en su plataforma de lucha por la asequibilidad.

El experto insistió en que la alfabetización digital es cada vez más importante, por lo que programas de entrenamiento y formación en ese campo deben ser prioridad en la actual Alcaldía, de la mano de organizaciones dedicadas a la formación laboral, a través de un plan renovado de equidad digital, con inversiones también en formación laboral y preparación para la inteligencia artificial (IA).

La administración Mamdani se refirió al reporte y tras advertir que tienen claro que los empleos tecnológicos ya no se limitan a quienes trabajan en el sector tecnológico y que la inteligencia artificial (IA) y otros factores macroeconómicos siguen transformando las trayectorias profesionales, recalcaron que la Ciudad está comprometida en apoyar al talento local y en brindar un dominio práctico de las tecnologías que utilizarán en su entorno laboral.

“Dado que las oportunidades profesionales en el ámbito tecnológico para los neoyorquinos se encuentran distribuidas por toda la economía, la administración Mamdani trabaja en estrecha colaboración con los centros de CUNY (City University of New York) en los cinco condados, con el fin de acercar estas nuevas oportunidades de formación tecnológica a la mayor cantidad de personas posible”, manifestó un vocero de la Alcaldía. “CUNY Tech Futures (CTF), la primera gran inversión de la ciudad en una formación sobre IA de amplio acceso, se diseñó, en parte, para afrontar este desafío”.

Asimismo, destacaron que la universidad John Jay College utiliza los fondos de CTF para ofrecer formación en IA a su profesorado en todos los departamentos, mientras que City Tech enseña a sus estudiantes competencias en IA y análisis de datos orientadas a carreras en el sector de la analítica sanitaria.

“Y, dado que el 80% de los graduados de CUNY permanecen en la ciudad de Nueva York, es muy probable que estos profesionales desarrollen sus carreras aquí mismo”, agregaron. “Sabemos que CUNY Tech Futures y otras iniciativas similares son clave para garantizar que los neoyorquinos puedan contribuir a crear empleos y empresas impulsados ​​por la tecnología, lo cual permitirá hacer crecer nuestra economía local”.

Recomendaciones

Realizar una nueva e importante inversión en el desarrollo de la fuerza laboral para construir un espectro integral de competencias digitales, a través de inversión significativa para fortalecer la capacidad de las organizaciones educativas y de formación, con el fin de ayudar a los neoyorquinos a adquirir habilidades que van desde la alfabetización digital básica hasta competencias más avanzadas en áreas como datos, software e inteligencia artificial (IA)

Poner en marcha un renovado Plan de Equidad Digital a nivel municipal, que cuente con organizaciones comunitarias como socios clave para su implementación, que trace una hoja de ruta clara en materia de adopción de banda ancha, acceso a dispositivos y alfabetización digital.

Preparar a la fuerza laboral para un entorno integrado con IA mediante la creación de un Fondo de Preparación para la IA en el ámbito laboral y un Grupo de Trabajo Municipal sobre la Fuerza Laboral y la IA para ayudar a las instituciones educativas y de formación a adaptar rápidamente sus planes de estudio y ampliar el acceso a la capacitación en IA.

Garantizar una formación continua en competencias digitales a largo plazo, donde los líderes municipales impulsen “CS4All 2.0”: una iniciativa renovada a nivel de toda la ciudad para fomentar la participación en la educación en computación, cerrar brechas persistentes y preparar a los estudiantes para un mercado laboral que está siendo transformado por la IA y otras tecnologías.

Financiar plenamente la iniciativa de formación docente integrada en computación de CUNY (Universidad de la Ciudad de Nueva York) y crear una microcredencial acumulable sobre Informática en el currículo, destinada a futuros docentes, educadores en ejercicio e instructores de actividades extracurriculares.

También se advierte que urge que el sistema de desarrollo de la fuerza laboral, las instituciones educativas, las bibliotecas y las organizaciones comunitarias de la ciudad de Nueva York necesitarán recursos y apoyo adicionales para seguir el ritmo de la demanda laboral, con competencias digitales que ya no son una especialización reservada a las carreras tecnológicas, sino una puerta de acceso a oportunidades económicas

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