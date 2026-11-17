Si vas a viajar por carretera durante Thanksgiving, no se trata solo de encender el auto y arrancar, porque podrías hacerlo en el día con mayor congestión vehicular de la temporada. Elegir la fecha y hora correcta puede marcar la diferenciar para el trayecto.

La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) calcula que 81.5 millones de estadounidenses viajarán al menos 50 millas desde sus hogares entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre. Por su parte, los datos de INRIX, compañía especializada en análisis de transporte, anticipan que las mayores demoras se concentrarán durante las tardes y primeras horas de la noche.

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Los mejores días y horarios para salir antes de Thanksgiving

Si tienes flexibilidad para adelantar el viaje, salir el lunes 23 de noviembre puede ayudarte a evitar parte del movimiento propio de los días previos al feriado. Sin embargo, las proyecciones para el periodo festivo comienzan el martes 24, por lo que no ofrecen una franja nacional específica para ese lunes.

Para quienes salgan el martes 24, la recomendación es ponerse en camino antes de la 1:00 pm (ET). INRIX identifica entre las 2:00 p. m. y las 8:00 p. m. el periodo con mayor congestión de esa jornada.

El miércoles 25 será especialmente complicado para quienes viajen a última hora. La previsión señala que el tráfico podría aumentar desde el mediodía hasta las 7:00 pm. Lo más conveniente será salir antes de las 12:00 pm, si el itinerario lo permite.

Otra alternativa es viajar el propio jueves 26 de noviembre. AAA e INRIX esperan un tráfico mínimo en las carreteras durante Thanksgiving, en comparación con los días de mayor movimiento. Esto puede facilitar los desplazamientos de quienes tengan una cena o reunión familiar más tarde, aunque siempre es importante revisar las condiciones de la ruta antes de salir.

¿Y cuándo regresar?

El retorno también exige planificación. Muchas personas aprovechan el fin de semana largo para volver a casa, lo que concentra el movimiento entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre.

De acuerdo con las estimaciones de AAA e INRIX, estos son los horarios más convenientes para el regreso:

Viernes 27: antes del mediodía

Sábado 28: antes de las 11:00 am

Domingo 29: antes de las 11:00 am

Lunes 30: antes de la 1:00 pm

El domingo 29 requiere especial atención porque coincide con el regreso de numerosos viajeros. Si no puedes salir temprano, considera retrasar la partida hasta después del periodo de mayor congestión, siempre que las condiciones de seguridad y tu horario lo permitan.

Consejos para preparar el viaje por carretera

Antes de salir, consulta aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze para revisar incidentes, cierres y rutas alternativas. También puedes consultar el servicio de información de tráfico del Departamento de Transporte de tu estado o marcar el 511, disponible en muchas jurisdicciones para obtener datos sobre las carreteras.

La preparación del vehículo es igual de importante. La AAA recomienda revisar la batería, la presión y el estado de los neumáticos, además de comprobar los niveles de líquidos. También conviene llenar el tanque la noche anterior y llevar cargador para el teléfono, agua y artículos básicos para una eventual espera.

Si el trayecto es largo, programa descansos y alterna la conducción cuando sea posible. Evita manejar con sueño o intentar recuperar tiempo excediendo los límites de velocidad. Salir antes no debe convertirse en una razón para conducir con prisa.

Un viaje bien planificado puede ahorrarte horas de tráfico y permitirte llegar a Thanksgiving con menos cansancio.

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