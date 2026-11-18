El cuidado de un familiar adulto mayor se ha convertido en un compromiso económico cada vez más difícil de sostener para miles de hogares de Nueva York. Las familias que atienden a padres, parejas u otros seres queridos con enfermedades crónicas o necesidades especiales destinan cerca de $16,000 dólares anuales de su propio bolsillo para cubrir gastos relacionados con su atención, una cifra que refleja la presión financiera detrás de una labor que, en su mayoría, no recibe remuneración.

La situación quedó expuesta en una investigación de AARP presentada en Nueva York, que calcula que alrededor de 3.9 millones de personas en el estado desempeñan tareas de cuidado familiar sin recibir un salario. Su trabajo representa un apoyo fundamental para el sistema de atención a largo plazo, pero también supone sacrificios económicos, personales y laborales que suelen permanecer fuera de la conversación pública.

Nueva York enfrenta el costo creciente del cuidado familiar

Los datos divulgados por AARP muestran que el gasto de los cuidadores familiares en la región del Atlántico Medio, que comprende Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, alcanza un promedio de $15,845 al año. El monto se encuentra considerablemente por encima del promedio nacional de $11,508 registrado en el estudio de gastos de bolsillo de 2026.

La diferencia no es menor. El dinero destinado a cuidar a otra persona puede representar una parte importante del presupuesto doméstico y reducir los recursos disponibles para pagar vivienda, alimentación, transporte, servicios médicos y ahorro para la jubilación.

La investigación nacional de AARP también encontró que los cuidadores destinan, en promedio, el 31% de sus ingresos familiares anuales a estas responsabilidades. Entre quienes viven en hogares con ingresos inferiores a $40,000, la proporción aumenta hasta el 76%.

El panorama se complica cuando la persona atendida necesita cuidados especializados. Los familiares que ayudan a alguien con Alzheimer u otra forma de demencia gastan un promedio de $15,846 anuales, frente a los $10,221 que desembolsan quienes atienden a personas sin estas enfermedades.

Medicare no cubre todas las necesidades de los adultos mayores

Otra de las preocupaciones expresadas durante la presentación fue la distancia entre las necesidades de los adultos mayores y los servicios que pueden pagar o recibir mediante los programas disponibles.

Annie Stevenson King, quien también participó en la iniciativa de AARP, conoce esa realidad de primera mano. Además de cuidar a su esposo, con quien cumplirá 90 años en diciembre, ha atendido a otros familiares y vecinos.

King explicó que depender exclusivamente de Medicare deja numerosos servicios fuera del alcance de las personas mayores. Esa limitación puede trasladar responsabilidades y facturas a sus familiares, quienes deben encontrar recursos adicionales para garantizar una atención adecuada.

El problema adquiere especial relevancia en una ciudad donde el costo de vida ya representa un desafío para numerosos hogares. La comisionada del Departamento para el Envejecimiento de Nueva York, la doctora Lisa Scott-McKenzie, advirtió que los adultos mayores no pueden asumir solos esta carga económica.

La atención familiar, por tanto, no debe entenderse únicamente como un asunto privado. También tiene implicaciones para la economía doméstica, el acceso a los servicios y la capacidad de los adultos mayores para permanecer en sus comunidades.

Una labor que también afecta el empleo y la jubilación

El impacto del cuidado familiar no termina en los pagos mensuales. Según el estudio de AARP, el 65% de los cuidadores que trabajan experimentó al menos una alteración en su actividad laboral debido a sus responsabilidades, como modificar horarios, ausentarse o asumir trabajo adicional.

Estas decisiones pueden afectar los ingresos presentes y las perspectivas económicas a largo plazo. Quienes se jubilaron antes de lo previsto para atender a un ser querido registraron gastos anuales promedio de $18,940.

A escala nacional, la organización estima que 63 millones de personas desempeñan funciones de cuidado familiar. Su contribución permite que millones de adultos reciban asistencia en sus hogares y reduce la necesidad de recurrir a instituciones especializadas.

De acuerdo con estimaciones de AARP,en Nueva York, el trabajo de los cuidadores representa aproximadamente $58,000 millones en servicios no remunerados cada año. Es una contribución económica de enorme magnitud, aunque buena parte de quienes la realizan deben financiar también los gastos cotidianos de esa atención.

Dónde pueden encontrar ayuda los cuidadores en Nueva York

Ante este escenario, AARP y el Departamento para el Envejecimiento de Nueva York buscan acercar recursos gratuitos a las personas que tienen a su cargo el cuidado de familiares.

Una de las alternativas es Aging Connect, el servicio municipal que ofrece orientación sobre programas y asistencia para adultos mayores y sus cuidadores. Los interesados pueden comunicarse al 212-AGING-NYC (212-244-6469) para conocer las opciones disponibles.

También pueden consultar los recursos de AARP, donde encontrarán información y herramientas para afrontar las responsabilidades del cuidado.

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