Desde que el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, asumió las riendas de la Gran Manzana, una de sus grandes promesas, “autobuses gratis”, sigue sin ver la luz, por lo que esta semana pasajeros de bajos ingresos y organizaciones defensoras de usuarios del transporte público se manifestaron y afirmaron que esperan que el 2027 los sorprenda con una buena nueva sobre ruedas con inversiones desde Albany.

La gran crítica que hacen es que por años Nueva York se ha centrado “en la dependencia del automóvil”, cuando un tercio de los hogares no utiliza coches y urge pensar en opciones alternativas y públicas de movilización.

Ese es el llamado que a través de la coalición “New Yorkers for Transportation Equity”, líderes neoyorquinos están arreciando, en el que además de señalar deficiencias en el Departamento de Transporte y destacar prácticas implementadas en otros estados que han servido, ofrecen recomendaciones para estructurar reformas sustanciales.

Un total de 26 organizaciones enviaron una carta a la gobernadora, Khaty Hochul, en la que presentaron opciones para que “desplazarse sea mucho más sencillo, seguro y económico”.

Al mismo tiempo la instaron a respaldar esa agenda. Entre otras cosas, exigen que se restituyan los $200 millones de dólares destinados a la división de autobuses de la MTA, ante el próximo aumento de las tarifas.

“Desviar fondos del transporte público o intentar equilibrar el presupuesto municipal a costa de los usuarios hace que Nueva York sea menos asequible y erosiona la confianza en nuestro gobierno”, aseguró Betsy Plum, directora ejecutiva de la organización Riders Alliance, recordando un reciente incidente en el que funcionarios del metro atacaron a un pasajero por no pagar la tarifa.

“Ante el inminente aumento de las tarifas, el Estado debe reembolsar a la MTA y restituir los fondos perdidos para el servicio de autobuses, tal como prometió la gobernadora”, agregó la defensora. “Aumentar las tarifas mientras se desvían fondos no es la política que los neoyorquinos esperan de quienes ocupan cargos públicos y dicen defender el transporte”.

Danny Pearlstein, director de políticas y comunicaciones de la misma organización mencionó que el Estado debe escuchar el clamor de los neoyorquinos sobre la necesidad de mejorar la asequibilidad y la rendición de cuentas y que deben priorizarse opciones de transporte seguras y económicas.

“Todos los neoyorquinos necesitan y merecen opciones de transporte reales, seguras y asequibles, independientemente de dónde vivan, su edad, sus ingresos o si tienen alguna discapacidad”, afirmó el activista. “Durante décadas, el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York ha quedado a deber, centrándose en mover vehículos en lugar de personas. La gobernadora debe reformar el departamento y priorizar las necesidades de los neoyorquinos en las calles de todas nuestras comunidades”.

Crece llamado a financiar planes alternativos de transporte. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Los defensores de mejoras en el transporte pidieron que “se ordene una evaluación exhaustiva” de las políticas y prácticas de transporte y se implementen los cambios necesarios y deje de pensarse en la dependencia de los automóviles.

“Las familias están llegando a un punto crítico, ya que el elevado costo de los pagos del automóvil, el seguro y la gasolina supera a menudo los $1,000 dólares mensuales por vehículo; sin mencionar los costos para la salud y el medio ambiente derivados de conducir —costos que todos asumimos, pero que afectan de manera más grave a las comunidades desfavorecidas”, dijeron en la misiva. “No estamos ofreciendo a la mayoría de los neoyorquinos otra opción que la de conducir. La gran mayoría de los habitantes del estado, que viven fuera del alcance práctico del sistema de metro de la ciudad de Nueva York, carecen de alternativas seguras y asequibles para desplazarse sin necesidad de un vehículo particular”.

Entre otras cosas, en el reporte sobre el transporte en Nueva York, afirmaron que hay muchos gastos en infraestructura vial pensada en automotores solamente, como $1,500 millones en la ampliación de la autopista Van Wyck hasta el aeropuerto JFK debajo del AirTrain y nuevos carriles a la Belt Parkway y la FDR Drive utilizando fondos del programa de inversión de la MTA, que dicen debería destinarse al transporte público.

El sentir es similar entre neoyorquinos del común, como Marisela López, quien no cuenta con un automóvil y depende del metro y autobuses para movilizarse.

“Uno ve que esa gente a cada rato hace más carreteras cuando la mayoría de los pobres necesitamos es mejor servicio de trenes y más buses, y ojalá que fueran gratis, porque con esos precios uno ya no va a poder seguir pagando esas tarifas. Si no tendremos que empezar a colarnos como hacen muchos”, aseguró la usuaria.

Alexander Marroquin, quien afirma vivir en uno de los llamados desiertos de transporte, en El Bronx, también comparte una postura similar y exige cambios urgentes.

“Ahora que la Gobernadora volvió a ganar gracias a muchos votantes latinos y gente pobre que vivimos aquí, debe meterse la mano al bolsillo de las finanzas del Estado y no solo financiar autobuses gratis sino crear más líneas de buses e incluso trenes donde vivimos muchos que no tenemos opciones”, dijo el mexicano. “Nueva York es más que Manhattan. En El Bronx es una pesadilla agarrar autobuses porque el servicio no es constante y muchos tenemos que caminar bloques y bloques para agarrar un bus que son lentos y pasan cuando quieren”.

La oficina de la gobernadora Hochul advirtió que la mandataria estatal está revisando la carta enviada por los defensores del transporte.

Datos