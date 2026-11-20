Quienes utilizan continuamente la aplicación Discord ahora gozan de un nuevo beneficio: pedir comida de McDonald’s desde la propia aplicación.

La función fue lanzada el 18 de noviembre y se llama Order McDonald’s, la cual permite ordenar a domicilio desde un servidor, canal o mensaje directo. Sin embargo, es indispensable contar con Uber Eats para completar las compras.

Si tienes todos los recursos activos y sabes lo que vas a ordenar, el proceso no debería tomar más de 5 minutos. El objetivo de la franquicia de comida rápida es que los usuarios que utilicen Discord con sus videojuegos puedan resolver su comida pulsando un par de veces.

Lee también: Carrusel navideño en Herald Square es la sensación del momento en Nueva York: horario y precios

¿Cómo pedir comida de McDonald’s desde Discord?

La integración busca simplificar el acceso a McDelivery, sin la necesidad de interrumpir tu juego o conversación. Estos son los 5 pasos para utilizarla:

Abre Discord: ingresa desde tu computadora o teléfono móvil y accede a cualquier servidor, canal o conversación privada. Busca Apps y actividades: entra en el menú correspondiente, donde aparecen las herramientas y experiencias disponibles dentro de la plataforma. Selecciona Order McDonald’s: localiza la actividad oficial de la cadena de comida rápida y ejecútala. Pulsa Order Food: una vez abierta la herramienta, selecciona esta opción para comenzar el proceso de compra. Continúa en Uber Eats: el sistema te dirigirá a la plataforma de delivery para consultar el menú, elegir los productos, introducir o confirmar tu dirección y completar el pago.

En teléfonos móviles, el enlace puede abrir directamente la aplicación de Uber Eats, mientras que en computadoras puede llevar al navegador web. Si todavía no tienes una cuenta, tendrás que registrarte antes de finalizar la compra.

La actividad también incluye “Fast Lane Feast”, un videojuego exclusivo de Discord con una dinámica de carreras. Los participantes deben conducir por un circuito, recoger hamburguesas y papas fritas, evitar obstáculos y competir por un lugar en la clasificación.

Te puede interesar:

· Mercados navideños en Nueva York: dónde están ubicados y qué venden

· Cuáles son los mejores días para viajar por carretera durante Thanksgiving y evitar el tráfico

· Lotería de vivienda en Brooklyn hasta el 25 de noviembre: cómo aplicar y requisitos