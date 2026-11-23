Una factura hospitalaria difícil de pagar puede reducirse o incluso quedar cubierta por completo en Nueva York. Todos los hospitales del estado deben ofrecer asistencia financiera a pacientes elegibles, incluidos algunos que tienen seguro médico.

La Ley de Ayuda Financiera Hospitalaria, establecida en la sección 2807-k(9-a) de la Ley de Salud Pública, protege a quienes no pueden costear su atención.

Los hospitales deben informar sobre sus programas al ingresar, registrarse o recibir el alta, y acompañar las facturas con un resumen de sus políticas.

Quiénes pueden obtener ayuda

Por regla general, pueden calificar hogares con ingresos anuales de hasta el 400% del nivel federal de pobreza, siempre que también cumplan las condiciones relacionadas con su cobertura médica.

En 2026, ese límite es de $63,840 para una persona; $86,560 para dos; $109,280 para tres; $132,000 para cuatro; $154,720 para cinco; $177,440 para seis, y $200,160 para siete.

Además del requisito económico, debe cumplirse alguna de estas condiciones:

-No tener seguro.

-Haber agotado sus beneficios sin poder pagar la atención restante, o estar infraasegurado.

Esta última situación ocurre cuando los gastos médicos de bolsillo del último año superan el 10% de los ingresos familiares antes de impuestos.

Las primas del seguro no forman parte de ese cálculo.

Cuánto pueden reducir la factura

El descuento depende de los ingresos del hogar y de si el paciente tiene seguro médico.

Los pacientes que cumplen los requisitos pueden recibir atención gratuita si sus ingresos anuales son inferiores a $31,920 cuando viven solos, o a $66,000 en un hogar de cuatro personas.

Para quienes tienen ingresos mayores, pero todavía califican, existen dos niveles de descuento:

1)Entre el 200% y el 300% del nivel federal de pobreza, el paciente paga como máximo el 10% del monto que se utiliza para calcular la ayuda.

2)Entre el 301% y el 400%, paga como máximo el 20% de ese monto.

La cantidad sobre la que se aplica ese porcentaje depende del seguro.

Si el paciente no tiene cobertura, se utiliza la tarifa que Medicaid habría pagado por el servicio, no el precio original de la factura.

Si tiene seguro, pero sus gastos médicos son demasiado altos para sus ingresos, se utiliza la cantidad que le correspondería pagar de su bolsillo.

Por ejemplo, si la tarifa de Medicaid por un servicio fuera de $1,000, un paciente sin seguro pagaría como máximo $100 o $200, según su nivel de ingresos.

Si necesita pagar a plazos, la mensualidad no puede superar el 5% de sus ingresos mensuales antes de impuestos.

Por ejemplo, con ingresos de $2,000 al mes, el pago máximo sería de $100 mensuales. El interés del plan no puede exceder el 2% anual.

Cómo solicitar el descuento

Pide el formulario estándar en la oficina de asistencia financiera o facturación del hospital.

También puedes descargarlo del sitio del hospital o del Departamento de Salud de Nueva York, disponible en inglés y otros 16 idiomas.

Puedes solicitar ayuda en cualquier momento, incluso durante la cobranza. Prepara comprobantes de ingresos, integrantes del hogar, identidad y cobertura o facturas médicas. Si no tienes ingresos, puedes presentar una declaración firmada.

El hospital no puede pedir información sobre bienes como tu casa o automóvil. Debe decidir dentro de los 30 días posteriores a recibir la solicitud completa y comunicarlo por escrito.

Puedes apelar una negativa o pedir mayor ayuda.

Qué atención cubre y dónde reclamar

La asistencia comprende emergencias para neoyorquinos elegibles.

En atención no urgente médicamente necesaria, la obligación alcanza a residentes del área de servicio del hospital.

Para copagos y deducibles, debe demostrarse incapacidad de pago, el hospital decide si ofrece ayuda.

La protección corresponde a hospitales, no a todos los proveedores médicos. No pueden negar tratamiento por una factura pendiente ni limitar la asistencia por la condición médica.

El estatus migratorio no determina la elegibilidad. Tampoco pueden enviar la factura a cobradores mientras revisan la solicitud.

Para denunciar una negativa indebida, cobros irregulares o una demanda ilegal por deuda médica, llama a la Fiscalía General de Nueva York al 1-800-428-9071.

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