Zohran Mamdani sufrió una lesión que lo alejará de las canchas durante meses. El alcalde de Nueva York sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho mientras disputaba un partido amistoso de fútbol bajo techo contra periodistas que cubren la actividad de City Hall.

La lesión ocurrió en los minutos finales, cuando Mamdani cayó sobre su pie derecho. El juego se detuvo y David Brand, periodista de Gothamist y WNYC, lo ayudó a salir de la cancha, según informó Politico. Antes de acudir al hospital, el alcalde se colocó hielo en la pierna.

Al día siguiente, Mamdani apareció con muletas en una conferencia de prensa para presentar la estrategia municipal sobre el futuro de Rikers Island. Permaneció sentado buena parte del encuentro.

“Olvidé que tenía 35 años”: la explicación del alcalde

Mamdani contó que había marcado un gol poco después de entrar al campo. “Olvidé que tenía 35 años y, poco después, me rompí el Aquiles”, dijo. También reconoció que no había hecho estiramientos antes de comenzar a jugar.

El alcalde explicó que deberá utilizar una bota ortopédica entre 6 y 8 semanas y calculó que necesitará alrededor de 9 meses para volver al fútbol.

La lesión no alteró su agenda. La conferencia estaba convocada para explicar la propuesta municipal de cerrar Rikers Island en 2032, 5 años después del plazo contemplado anteriormente.

¿Qué es una rotura del tendón de Aquiles?

El tendón de Aquiles conecta los músculos de la pantorrilla con el hueso del talón y permite caminar, correr y saltar. Cuando se rompe, de forma parcial o completa, la movilidad puede quedar seriamente comprometida. Afecta, en su mayoría, a deportistas de alto rendimiento, en especial en actividades con saltos y cambios bruscos de dirección.

El Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia señala que estas roturas son habituales entre personas de 30 a 50 años que realizan actividad física. El fútbol, el básquetbol y los deportes de raqueta están entre las disciplinas asociadas.

El episodio suele comenzar con un dolor intenso y repentino en la parte posterior del tobillo, el talón o la pantorrilla. Algunas escuchan un chasquido y sienten como si alguien les hubiera dado una patada por detrás. Después, caminar con normalidad puede resultar muy difícil y ponerse de puntillas es prácticamente imposible.

Tratamiento y recuperación: un proceso de varios meses

La atención depende de la extensión de la rotura, la edad y el nivel de actividad del paciente. En algunos casos se recomienda cirugía; en otros, un tratamiento conservador con bota ortopédica y fisioterapia progresiva.

Ambas alternativas pueden ofrecer resultados funcionales comparables en determinados pacientes. Sin embargo, el tratamiento no quirúrgico puede implicar un riesgo mayor de una nueva rotura. Por eso, la decisión debe tomarse con un especialista.

La recuperación puede extenderse entre 4 y 12 meses, según la gravedad y la respuesta a la rehabilitación. Recuperar la fuerza y retomar movimientos explosivos son etapas distintas: volver a una cancha no significa estar listo para competir.

El fútbol, una afición que también llegó a la agenda municipal

La lesión interrumpe temporalmente una relación con el fútbol que Mamdani ha llevado a su agenda pública. El alcalde es fanático del Arsenal de Inglaterra desde que era niño y ha impulsado actividades deportivas en los 5 distritos de Nueva York.

Una de ellas es NYC Open Play, iniciativa que organizó partidos nocturnos gratuitos en un parque de cada distrito. El programa facilita el acceso al juego en espacios públicos. Según la oficina del alcalde, las actividades se reanudarán en abril, tras la pausa invernal.

Por ahora, Mamdani tendrá que cambiar los tacos de fútbol por una bota ortopédica y las carreras por la rehabilitación. Su pronóstico de 9 meses representa una pausa considerable para alguien que ha hecho del fútbol una parte visible de su identidad pública.

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