La temporada de influenza se adelantó en Nueva York y encendió una señal de alerta justo antes de Thanksgiving. Más de 43,000 residentes del estado contrajeron la gripe desde principios de octubre, frente a los aproximadamente 7,000 casos registrados durante el mismo periodo del año pasado. El repunte coincide con los preparativos del Día de Acción de Gracias.

Los datos del Departamento de Salud estatal reflejan una circulación mucho más intensa que hace un año. Las autoridades municipales pidieron extremar precauciones para evitar contagios durante las reuniones.

El mensaje más importante es también el más difícil de asumir cuando hay una reunión esperada: si alguien se siente enfermo, debe quedarse en casa. “Alentamos a todos a quedarse en casa cuando estén enfermos, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser y estornudar y considerar el uso de mascarilla en espacios concurridos”, explicó la doctora Andrea Howard, comisionada adjunta de control de enfermedades de la ciudad, durante una entrevista con WNYC.

Durante Thanksgiving, una persona con síntomas leves puede transmitir el virus a familiares con mayor riesgo de complicaciones. Posponer una visita también es una forma de proteger a los seres queridos.

La vacunación, la principal herramienta de prevención

Howard subrayó que vacunarse es la “mejor herramienta para protegernos” durante la temporada de influenza. En un aviso reciente, el Departamento de Salud de Nueva York recomendó la vacuna contra la gripe para todas las personas mayores de 6 meses y pidió no postergar la aplicación.

La protección no aparece de inmediato: el organismo puede tardar hasta 2 semanas en desarrollar inmunidad después de recibir la vacuna. Aunque no garantiza evitar una infección esta semana, la vacuna ayuda a reducir riesgos durante los próximos meses.

Los contagios y las hospitalizaciones también aumentan

Los contagios confirmados en el estado aumentaron durante varias semanas y superaron los 12,000 en la primera semana de noviembre. La siguiente semana hubo un ligero descenso, pero el acumulado sigue muy por encima del año pasado.

En la ciudad de Nueva York, la tendencia ha sido parecida: más de 6,000 casos fueron reportados durante la semana que terminó el 14 de noviembre. El avance de la influenza también se refleja en los hospitales. Más de 886 residentes del estado fueron hospitalizados durante la segunda semana de noviembre, según las cifras estatales.

Las tasas de hospitalización más elevadas corresponden a los adultos mayores de 65 años y a los niños menores de cuatro. Por eso, requieren especial atención durante las reuniones familiares.

El comisionado de Salud de la ciudad, el doctor Alister Martin, pidió tener presentes a esas personas al organizar las celebraciones. “Mientras nos reunimos, cuidemos a nuestros familiares mayores, a los niños pequeños y a otras personas que pueden ser más vulnerables a una enfermedad grave”, señaló en un comunicado.

Qué síntomas vigilar durante Thanksgiving

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la gripe puede provocar fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de garganta y secreción nasal. Los síntomas duran días o hasta un par de semanas; los cuadros graves pueden causar hospitalización o muerte.

Nueva York no es el único lugar donde la influenza se adelantó. Los datos nacionales de los CDC indican que el virus comenzó a circular antes de lo habitual este año. No obstante, Howard advirtió que un inicio temprano no significa necesariamente que toda la temporada vaya a ser más grave: cada ciclo de gripe tiene un comportamiento distinto.

Para quienes todavía no se vacunaron, el Departamento de Salud municipal dispone de un mapa en línea con centros donde se administran vacunas contra la influenza, Covid-19 y el virus respiratorio sincitial (RSV).

Lavarse las manos, cubrirse al toser y cancelar una visita ante los primeros síntomas pueden reducir contagios y proteger a quienes tienen mayor riesgo. También conviene evitar compartir utensilios y mantener ventilados los espacios donde se concentren muchas personas durante la comida.

Sigue leyendo:

* 81.5 millones viajarán en EE.UU. durante Thanksgiving 2026; cómo ahorrar y evitar retrasos

* Desfile de Macy’s en Nueva York: tormenta amenaza con dejar los globos en tierra por primera vez en 55 años

* El precio del pavo para Thankgiving baja en Nueva York, pero sube a nivel nacional