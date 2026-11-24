La celebración del centenario del desfile de Thanksgiving de Macy’s podría quedar marcada por una imagen poco habitual: las calles de Manhattan llenas de espectadores, pero sin los enormes globos que cada año sobrevuelan Nueva York.

Una tormenta costera que amenaza con impactar la región en próximas horas y mantiene en incertidumbre uno de los espectáculos más esperados de Thanksgiving.

Por primera vez en 55 años, los organizadores podrían verse obligados a mantener en tierra las figuras gigantes debido a las condiciones meteorológicas. La última ocasión en que ocurrió fue en 1971, cuando la lluvia y los fuertes vientos impidieron que los globos participaran en el recorrido.

Dan DePodwin, vicepresidente de pronósticos de AccuWeather, explicó a The New York Post que existe la posibilidad de que los globos no puedan elevarse este jueves 26 de noviembre. Sin embargo, el escenario todavía no está definido y dependerá de cómo evolucione la tormenta durante las próximas horas.

Si el sistema meteorológico avanza más lentamente de lo previsto, las condiciones podrían mejorar lo suficiente para permitir que las figuras inflables formen parte del espectáculo, aunque su participación también estará condicionada por la intensidad del viento.

¿Por qué podrían cancelar el vuelo de los globos de Macy’s?

El principal problema no sería necesariamente la lluvia, sino las ráfagas de viento que se esperan en Nueva York durante Thanksgiving.

Las normas de seguridad de la ciudad establecen límites específicos para permitir que los globos gigantes vuelen. De acuerdo con la información publicada por NY1, el viento sostenido debe mantenerse por debajo de las 23 millas por hora (mph), mientras que las ráfagas no pueden superar las 34 mph.

Sin embargo, los pronósticos meteorológicos contemplan ráfagas de entre 35 y 40 mph y vientos sostenidos cercanos a las 25 mph. De confirmarse esas condiciones, los valores superarían los parámetros establecidos para garantizar el control de las enormes figuras durante el recorrido.

La decisión no implica necesariamente cancelar el desfile completo. Los organizadores pueden modificar la altura de vuelo de los globos o prescindir de ellos si consideran que las condiciones representan un riesgo para los participantes y el público.

El productor ejecutivo del espectáculo, Will Cross, explicó que los equipos realizan preparativos con anticipación para determinar cómo manejar las figuras según la intensidad del viento. Además, se instalarán anemómetros a lo largo del recorrido para monitorear las condiciones en diferentes puntos.

El desfile también está preparado para continuar bajo la lluvia, por lo que las precipitaciones, por sí solas, no necesariamente impedirían su realización.

¿Lloverá durante el desfile de Thanksgiving en Nueva York?

Aunque la tormenta representa una amenaza, los pronósticos contemplan una ventana que podría favorecer el desarrollo de buena parte de la celebración.

Según DePodwin, las precipitaciones comenzarían poco antes del mediodía, mientras que el desfile está programado para iniciar alrededor de las 8:30 de la mañana. Esto significa que, si se mantiene ese escenario, buena parte del recorrido podría desarrollarse sin lluvia.

No obstante, el viento seguirá siendo el factor determinante para establecer si los globos pueden elevarse.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC), organismo perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional (NWS), advierte sobre un sistema de baja presión que podría generar condiciones adversas en amplias zonas del este de Estados Unidos durante el fin de semana festivo.

El pronóstico extendido, emitido el lunes 23 de noviembre y válido hasta el lunes 30, señala que la costa este concentrará algunos de los impactos más importantes.

La amenaza de lluvias intensas se extenderá principalmente el jueves 26 de noviembre desde las Carolinas y la región del Atlántico Medio hasta el noreste del país.

El sistema también podría provocar ráfagas superiores a las 50 mph en zonas costeras y de más de 40 mph tierra adentro, especialmente en las inmediaciones del corredor de la carretera interestatal I-95.

Los vientos intensos podrían mantenerse hasta la noche del viernes 27, cuando se espera que la tormenta comience a desplazarse y pierda fuerza.

Además, el pronóstico contempla la posibilidad de nevadas entre el viernes y el sábado 28 de noviembre en algunas regiones.

Macy’s enfrenta un antecedente que recuerda los riesgos del viento

La posibilidad de que los globos permanezcan en tierra hace que se recuerde un episodio ocurrido en 1971, cuando las condiciones meteorológicas obligaron a suspender su participación.

También existe un antecedente relacionado con los riesgos de volar estas enormes estructuras en condiciones adversas. En 1997, el globo del Gato con Sombrero chocó contra un poste de alumbrado público durante el desfile y provocó que varias personas resultaran lesionadas.

Por eso, las restricciones meteorológicas no son un detalle menor. Los globos, que pueden alcanzar dimensiones considerables y requieren equipos de manipuladores para controlar sus movimientos, necesitan condiciones específicas para desplazarse de manera segura entre los edificios de Manhattan.

Por ahora, Macy’s no ha anunciado una decisión definitiva sobre la participación de sus figuras gigantes. La evolución de la tormenta y las mediciones del viento serán determinantes.

Sigue leyendo:

* Thanksgiving en Nueva York: horarios del metro, autobuses y trenes por el desfile de Macy’s y Black Friday

* Carrusel navideño en Herald Square es la sensación del momento en Nueva York: horario y precios

* Las Rockettes renuevan su espectáculo navideño con tecnología y un nuevo número de baile