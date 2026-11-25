Desde 2023, cuando el Miss Universo se celebró en El Salvador, el evento prácticamente se ha quedado en Latinoamérica, a excepción de la edición 2025, que fue en Tailandia. Este martes, durante la 75° gala final, fue anunciado que Costa Rica será la sede de la competencia en 2027.

Será la primera vez que la nación centroamericana reciba a las candidatas del concurso de belleza más conocido del mundo. La puertorriqueña Jennifer Barreto se llevó la corona frente a sus espectadores y lo logró también en condición de madre, algo nunca visto en un Miss Universo.

Aunque la elección de Costa Rica es un nuevo guiño a los latinos, también abrió una controversia institucional que surgió apenas un día después y que podría cambiar los planes para el próximo concurso, de acuerdo con un comunicado oficial de la Organización Miss Universo.

El anuncio estuvo acompañado por un mensaje de la presidenta costarricense, Laura Fernández, quien anteriormente había expresado públicamente su disposición a respaldar la realización del evento en el país.

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La controversia que podría cambiar la sede del Miss Universo

La designación de Costa Rica tuvo un giro inesperado, pero inmediato. Legacy Holding Group, empresa identificada como MU East, aseguró en el comunicado que la decisión sobre el país anfitrión de 2027 le corresponde a esa entidad, de acuerdo con un acuerdo contractual con MU West.

En ese documento, MU East afirmó en otro comunicado que había seleccionado a Vietnam en junio de 2026 y sostuvo que MU West no tenía autoridad para anunciar a Costa Rica. También informó que inició un procedimiento de arbitraje y pidió a los actores vinculados con el concurso que no consideren válida la designación anunciada durante la final.

Esta declaración introduce una disputa sobre la organización de la edición 76. Aunque Costa Rica ya fue presentada como anfitriona ante la audiencia internacional, todavía queda por aclarar cuál de las decisiones prevalecerá. Los próximos comunicados oficiales serán determinantes para conocer dónde se celebrará finalmente Miss Universo 2027.

¿Por qué eligieron a Costa Rica?

En el anuncio difundido por Ronald Day, director ejecutivo de Miss Universe Organization, se destacaron varios atributos del país: su patrimonio natural y cultural, la biodiversidad, el compromiso con la sostenibilidad y la hospitalidad.

La elección también permitiría proyectar internacionalmente una de las principales características de Costa Rica: su riqueza ambiental. El país es conocido por sus parques nacionales, bosques tropicales, volcanes y costas tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe.

La organización señaló que espera trabajar con sus aliados locales para mostrar esos atractivos a una audiencia internacional. Además del espectáculo televisivo, un concurso de esta dimensión puede generar movimiento para hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios vinculados con el turismo, destacó el diario La Nación.

No obstante, todavía no se ha informado qué ciudad recibirá a las participantes ni cuál será el recinto de la competencia final. Y debido a la controversia sobre la sede anunciada anteriormente, tampoco hay una fecha designada.

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