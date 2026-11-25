¿Qué tanto puede influir la sede del Miss Universo con la candidata que representa al país anfitrión? Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, fue coronada en San Juan, lo que reabre la duda sobre un detalle que ya ocurrió en el pasado.

En la edición de 2001, la puertorriqueña Denise Quiñones se coronó en el Miss Universo celebrado en Bayamón, un escenario de “Miss ganadora = Sede” que también se repitió en 2012; con Olivia Culpo, y en 2022; con R’Bonney Gabriel. Ambas representantes de Estados Unidos ganaron el evento Las Vegas y Nueva Orleans.

Si retrocedemos en el tiempo, también sucedió en 1997, cuando la estadounidense Brook Lee ganó en Miami. Incluso, se puede contar las veces que la representante del país sede alcanzó la instancia final. Por ejemplo, Thailandia fue primera finalista del Miss Universo 2025.

¿Favorece en el Miss Universo competir como anfitriona?

La respuesta no es absoluta. Ser anfitriona puede ofrecer condiciones favorables en términos de apoyo, exposición y comodidad, pero no existe evidencia que permita afirmar que la sede determine quién gana. La historia del certamen, de hecho, muestra que las victorias locales son poco frecuentes.

Con el triunfo de Barreto, son nueve las ocasiones en que la representante del territorio anfitrión ha conseguido el título de Miss Universo. Siete de esas victorias correspondieron a Estados Unidos: Miriam Stevenson (1954), Carol Morris (1956), Linda Bement (1960), Sylvia Hitchcock (1967), Brook Lee (1997), Olivia Culpo (2012) y R’Bonney Gabriel (2022). En Puerto Rico ocurrió dos veces: Denise Quiñones en 2001 y Jennifer Barreto en 2026.

Ahora bien, hay factores que pueden influir en el desempeño de una concursante sin que eso signifique que exista un trato preferencial del jurado.

El primero es el respaldo del público. Una candidata que escucha ovaciones y recibe muestras de apoyo durante su presentación puede sentirse más cómoda y proyectar seguridad. Además, las cámaras suelen captar la reacción de los asistentes, lo que contribuye a convertir su participación en uno de los momentos más comentados de la noche.

También existen ventajas logísticas. La representante local no necesita adaptarse a un cambio de horario ni a un entorno completamente desconocido. Puede contar con su equipo de trabajo cerca, mantener una rutina más familiar y desenvolverse en un ambiente cultural que conoce.

La exposición previa es otro elemento. Como anfitriona, puede participar en actividades relacionadas con la promoción turística y la bienvenida de las delegaciones. Esa visibilidad puede ayudar a que el público internacional conozca más sobre ella antes de la final.

¿La localía garantiza llegar a la final?

No. La presión de competir ante familiares, seguidores y medios de comunicación de su propio territorio también puede convertirse en una carga. Las expectativas suelen ser mayores y cualquier error puede recibir una atención mediática más intensa.

Además, la competencia no se limita a lo que ocurre durante la gala televisada. Las participantes atraviesan distintas etapas, como entrevistas y presentaciones preliminares, antes de que se anuncien las semifinalistas. En 2026, por ejemplo, el grupo inicial de 116 delegadas se redujo hasta llegar al Top 30, luego al Top 12 y finalmente a las cinco candidatas que disputaron la corona.

La representante anfitriona necesita destacar en esas etapas para mantenerse en carrera. El apoyo del público puede crear una atmósfera favorable, pero no sustituye su preparación, comunicación y desempeño.

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