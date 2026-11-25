Las empresas de paquetería UPS y FedEx aumentaron los recargos de temporada alta para envíos grandes justo cuando millones de personas preparan sus regalos navideños por todo el país. Los cargos adicionales alcanzan $117.50 por envío en UPS y $117.25 en FedEx, y estarán vigentes durante buena parte de diciembre de 2026.

El recargo de UPS aplica del 22 de noviembre al 26 de diciembre, mientras que el de FedEx estará vigente del 23 de noviembre al 27 de diciembre. Además, estos cobros no sustituyen el precio normal de un envío: se suman a las tarifas por tamaño, entrega residencial y combustible.

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¿Cómo afecta este incremento de tarifas a tu bolsillo?

El costo de enviar una caja grande puede superar los $500, incluso cuando el contenido tiene poco peso. Según las tarifas citadas por The New York Post, UPS cobra entre $219.50 y $331 por su tarifa estándar de paquete grande residencial, dependiendo del destino. FedEx cobra entre $255 y $330.

Este ejemplo muestra el impacto de los aumentos: enviar una caja de 20 libras, con dimensiones de 97 por 10 por 10 pulgadas, a una residencia situada a menos de 1,000 millas puede costar $525.17 con UPS y aproximadamente $681.14 con FedEx. El cálculo de FedEx incluye un recargo de combustible del 29.5% vigente durante la semana del 23 de noviembre.

¿Qué paquetes reciben el recargo de $117?

El peso no es el único criterio que utilizan las empresas para aplicar estos recargos adicionales. UPS y FedEx consideran las dimensiones, el volumen y el peso facturable para determinar si un envío es sobredimensionado.

A un paquete se le aplican estos recargos cuando cumple alguno de estos criterios:

Su lado más largo supera las 96 pulgadas

La suma del largo y el perímetro supera las 130 pulgadas

Su volumen excede las 17.280 pulgadas cúbicas

Su peso supera las 110 libras

Además, ambas compañías aplican un peso mínimo facturable de 90 libras a determinados paquetes grandes, aunque su contenido pese menos. Esto significa que una caja ligera, pero demasiado voluminosa, puede generar un cargo considerable.

Otros recargos que pueden encarecer tu envío

Los paquetes que requieren manejo especial, pero no califican como sobredimensionados, también reciben cargos adicionales durante la temporada navideña.

UPS aplica un recargo de $11.90, mientras que FedEx cobra $11.85. Los envíos residenciales terrestres comunes también tienen cargos adicionales de 75 centavos en UPS y 80 centavos en FedEx.

Si un paquete supera los límites máximos permitidos, las penalizaciones son mucho mayores: UPS cobra $590 por envíos clasificados como ‘over maximum’, mientras que FedEx puede imponer hasta $595 por paquetes no autorizados.

Cinco formas de evitar gastos adicionales

Antes de enviar regalos, juguetes, bicicletas, muebles pequeños o artículos deportivos, puedes tomar algunas medidas para reducir el costo:

Utiliza una caja más pequeña: el volumen puede determinar el recargo, aunque el contenido sea ligero

el volumen puede determinar el recargo, aunque el contenido sea ligero Mide y pesa el paquete: comprueba el largo, ancho, alto y perímetro antes de solicitar el servicio

comprueba el largo, ancho, alto y perímetro antes de solicitar el servicio Compara transportistas: revisa las tarifas de UPS, FedEx y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS)

revisa las tarifas de UPS, FedEx y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) Evita esperar hasta el último momento: los servicios rápidos suelen ser más costosos y tienen fechas límite

los servicios rápidos suelen ser más costosos y tienen fechas límite Conserva el comprobante: guarda el recibo y el número de rastreo hasta confirmar la entrega

Los recargos aumentaron respecto a 2025

Los cargos por paquetes grandes también son más elevados que durante la temporada navideña anterior.

UPS pasó de $107 en 2025 a $117.50 en 2026, un incremento cercano al 10%. FedEx aumentó su recargo de $108.50 a $117.25, aproximadamente un 8%.

FedEx justificó estos ajustes por el incremento del volumen de envíos y la capacidad disponible en sus redes durante los periodos de mayor demanda.

La empresa explicó a The New York Post que sus recargos se determinan según evaluaciones periódicas del volumen de paquetes y la capacidad de cada mercado.

Fechas límite para enviar regalos antes de Navidad

UPS estableció el 21 de diciembre como último día para utilizar el servicio 3 Day Select con entrega programada para el 24 de diciembre. Para 2nd Day Air, la fecha límite es el 22 de diciembre, mientras que Next Day Air permite enviar hasta el 23, sujeto a las condiciones del servicio.

En FedEx, las fechas varían según la modalidad y la distancia. Los envíos terrestres de cinco días tienen como fecha límite el 17 de diciembre, mientras que los servicios de entrega al día siguiente y nocturnos tienen como fecha límite el 23 de diciembre para entregas el 24.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los costos por envíos de paquetería para Navidad

¿Cuánto cobra UPS por paquetes grandes en Navidad?

UPS aplica un recargo de $117.50 por paquete que cumple los requisitos, del 22 de noviembre al 26 de diciembre de 2026.

¿Cuánto cobra FedEx por paquetes sobredimensionados?

El recargo de temporada es de $117.25 por paquete, del 23 de noviembre al 27 de diciembre.

¿El recargo incluye todo el envío?

No, se suma a la tarifa base. Los cargos residenciales, el combustible y otros conceptos aplicables.

¿Una caja ligera puede recibir el recargo?

Sí. Las dimensiones y el volumen también determinan la clasificación del paquete.

¿Cuándo debo enviar mis regalos para que lleguen antes de Navidad?

Depende del transportista, el destino y el servicio. UPS establece fechas límite entre el 21 y el 23 de diciembre para distintas modalidades; FedEx también tiene fechas variables.

Envía tus regalos sin comprometer tu presupuesto

Los nuevos recargos para los servicios de paquetería convierten el tamaño de las cajas en un factor determinante del costo de los envíos navideños. Una caja demasiado grande puede terminar costando cientos de dólares más de lo previsto, incluso si el regalo pesa poco.

Antes de enviar, mide el paquete, compara las tarifas y revisa las fechas de entrega. Planificar tu envío puede evitar que el costo de mandar un regalo termine siendo más caro que el propio obsequio.

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