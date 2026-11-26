Después del doble éxito de “Mi Pobre Angelito” en los años 90, protagonizada por el actor Macaulay Culkin y que sigue la historia de “Kevin McCallister”, hubo otras entregas bajo el mismo nombre que no solo fueron duramente criticadas, sino que crearon un profundo rechazo entre los fans.

Hasta cuatro secuelas fueron lanzadas después de que “Kevin” se escapara de los ladrones “Harry” y “Marvin” en Nueva York, incluyendo una de 2021 titulada: “Mi Pobre y Dulce Angelito”.

Sin embargo, hay una de ellas que merece la pena y que podrías disfrutarla en esta Navidad: “Mi Pobre Angelito 3″, estrenada en 1997. Aunque no continúa la historia de “Kevin”, la trama es entretenida y no tiene nada que envidiarle a otras películas de comida, sin compararla con las dos anteriores u originales.

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¿De qué trata “Mi Pobre Angelito 3”?

La película presenta a “Alex Pruitt”, un niño de ocho años que recibe un automóvil de juguete sin imaginar que dentro del objeto se encuentra escondido un microchip informático de alto secreto. El dispositivo había sido robado por una banda de delincuentes internacionales que pretendía sacarlo del país, pero un insólito error durante el traslado termina poniendo el juguete en manos equivocadas.

La situación se complica cuando Alex debe quedarse en casa porque tiene varicela. Mientras sus padres atienden sus responsabilidades, el pequeño comienza a sospechar que algo extraño sucede en su vecindario: varios desconocidos están buscando el automóvil de juguete y no parecen tener buenas intenciones.

Al darse cuenta de que los delincuentes están entrando en las viviendas de la zona, Alex decide enfrentarlos. Como no puede contar con la ayuda inmediata de los adultos, utiliza su inteligencia, los objetos que encuentra en casa y una serie de trampas para impedir que los intrusos consigan el microchip.

La premisa recuerda a las dos primeras entregas, pero introduce un elemento diferente: en esta ocasión, el protagonista no intenta proteger únicamente su hogar de unos ladrones comunes, sino que termina involucrado en una operación relacionada con información tecnológica secreta.

El reparto y las actuaciones son respetables

El encargado de tomar el relevo de Macaulay Culkin fue Alex D. Linz, quien interpreta a Alex Pruitt. El actor consigue darle una nueva esencia al personaje que debe sostener buena parte de la comedia y las situaciones de acción de la historia.

El reparto también incluye a Scarlett Johansson, quien interpreta a Molly, la hermana mayor de Alex. Su participación resulta interesante porque años después se convertiría en una de las actrices más reconocidas de Hollywood.

Otros integrantes del elenco son Olek Krupa, Rya Kihlstedt y Lenny von Dohlen, quienes dan vida a los delincuentes que persiguen el automóvil. También participan Haviland Morris, Kevin Kilner y Marian Seldes.

La dirección estuvo a cargo de Raja Gosnell, mientras que John Hughes, responsable del guion de las dos primeras películas, regresó como guionista y productor. Esa continuidad detrás de cámaras ayudó a conservar parte del espíritu de la comedia familiar que sigue siendo protagonista en las navidades.

¿Dónde ver “Mi Pobre Angelito 3” en Estados Unidos?

Puedes encontrarla en Disney+, donde está disponible dentro del catálogo estadounidense de películas. También existen opciones para alquilarla o comprarla digitalmente a través de plataformas como Amazon Prime Video y Apple TV.

Incluso, la película completa está disponible en YouTube, aunque no es la misma calidad que en las plataformas de streaming.

Aunque no tiene a “Kevin McCallister” conserva la esencia de un niño que, con ingenio y mucha imaginación, busca detener a cuatro ladrones “profesionales”.

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