Las condiciones meteorológicas adversas obligaron al Departamento de Transporte de Nueva Jersey (NJDOT) a modificar los planes de movilidad previstos para Thanksgiving Day.

Tras el aplazamiento del tradicional desfile de Thanksgiving, las autoridades anunciaron cambios en los servicios de NJ TRANSIT que afectarán a los pasajeros de trenes, autobuses y sistemas de transporte ligero este jueves.

Las modificaciones responden tanto a la suspensión del evento como a los riesgos asociados con el temporal que afecta a la región. Entre las medidas anunciadas figuran la cancelación de varios trenes adicionales que habían sido programados para facilitar el traslado de espectadores al desfile, ajustes en determinadas rutas de autobús y retrasos en algunas líneas ferroviarias.

Uno de los cambios más importantes será la implementación del sistema de reconocimiento de boletos entre servicios, conocido como cross-honoring. Esta medida estará vigente desde las 12:01 horas del jueves y continuará hasta el viernes, tanto en los autobuses como en los trenes de NJ TRANSIT.

Esto permitirá que los pasajeros utilicen determinados servicios alternativos sin necesidad de adquirir un boleto adicional, de acuerdo con las condiciones del programa. La disposición busca ofrecer mayor flexibilidad a quienes necesiten desplazarse durante una jornada marcada por las alteraciones meteorológicas.

Qué líneas de tren de NJ TRANSIT tendrán cambios este Thanksgiving

La cancelación de los servicios extraordinarios afectará a varias líneas que tenían programadas frecuencias especiales para trasladar pasajeros hacia Nueva York durante la mañana del jueves.

En la línea Main/Bergen County no circularán los trenes adicionales 94 y 91. El primero tenía previsto salir de Port Jervis a las 6:18 horas, mientras que el segundo debía partir de Hoboken Terminal a las 12:20 horas.

La situación también impactará a las líneas Morris & Essex. NJ TRANSIT confirmó la cancelación de los trenes 8908, 8910 y 8912, que tenían programadas salidas desde Dover a las 6:40, 6:54 y 7:40 horas, respectivamente.

Además, quedarán fuera de servicio los trenes adicionales 8921, 8923 y 8925, que debían salir de Penn Station New York a las 11:39, 11:52 y 12:57 horas.

En el Northeast Corridor tampoco operarán los servicios extraordinarios 8800, 8806, 8810 y 8812, que tenían previstas salidas desde Trenton Transit Center y New Brunswick durante las primeras horas del jueves. También fueron cancelados los trenes 8829, 8833, 8835 y 8837, programados para partir de Penn Station New York entre las 11:44 y las 13:29 horas.

Los pasajeros de la North Jersey Coast Line también deberán considerar modificaciones. No circularán los trenes adicionales 8314, 8216, 8321 y 8223, que conectaban localidades como Bay Head y Long Branch con Nueva York.

Por su parte, la Raritan Valley Line cancelará los trenes 8112 y 8121, que debían salir de Raritan Station a las 6:41 horas y de Penn Station New York a las 11:57 horas, respectivamente.

No todas las líneas tendrán cancelaciones extraordinarias. En Montclair-Boonton, Gladstone Branch y Pascack Valley se mantendrá el servicio festivo programado, siempre que las condiciones permitan operar de manera segura.

Retrasos y suspensiones en autobuses de Nueva Jersey

Los cambios no se limitan al transporte ferroviario. NJ TRANSIT informó que 6 rutas de autobús dejarán de operar durante el jueves: 313, 315, 317, 501, 552 y 559.

La ruta 319 también tendrá modificaciones. En lugar de mantener su recorrido habitual, comenzará y terminará sus viajes en Atlantic City Bus Terminal.

Otras líneas podrían experimentar desvíos debido a las condiciones meteorológicas. Por ese motivo, las autoridades recomendaron consultar la sección de alertas y avisos de NJ TRANSIT antes de iniciar cualquier desplazamiento.

En cuanto al servicio ferroviario regional, la Atlantic City Rail Line registra retrasos de hasta 60 minutos en ambas direcciones. Se trata de una de las afectaciones más relevantes para quienes necesitan viajar entre Atlantic City y otros puntos de Nueva Jersey.

Cambios en el transporte ligero y cierre de una estación

Los sistemas Newark Light Rail y Hudson-Bergen Light Rail mantendrán sus horarios festivos habituales durante el jueves, siempre que las condiciones meteorológicas permitan prestar el servicio con seguridad.

Sin embargo, los usuarios del Hudson-Bergen Light Rail deberán prestar especial atención a una modificación en 9th Street Station. El elevador de la estación cerrará a las 12 horas del jueves como medida preventiva.

Para compensar esta restricción, se habilitará un servicio de autobuses entre 2nd Street Station y el nivel de Congress Street de 9th Street Station. La medida permanecerá vigente durante el resto de la jornada. Los trenes, por su parte, continuarán realizando sus paradas habituales en esa estación.

Otra afectación importante se registra en River LINE, cuyo servicio permanece suspendido entre Florence y Cass Street debido al mal tiempo. Para atender a los pasajeros afectados, se habilitaron autobuses sustitutos que circulan en ambas direcciones.

Qué deben hacer los pasajeros antes de viajar

La combinación de cancelaciones, retrasos y desvíos puede complicar los desplazamientos durante Thanksgiving, especialmente para quienes tenían previsto trasladarse entre Nueva Jersey y Nueva York.

Aunque algunas líneas conservarán sus horarios festivos, NJ TRANSIT condicionó su funcionamiento a que existan condiciones seguras para operar. Por ello, contar con un boleto o conocer el horario habitual de una ruta no garantiza que el servicio funcione sin modificaciones.

La recomendación para los usuarios es verificar el estado de su tren o autobús antes de salir, considerar tiempo adicional para sus recorridos y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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