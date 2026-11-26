Las familias que todavía buscan vuelos para reunirse en Acción de Gracias enfrentan tarifas considerablemente más altas que hace un año. De hecho, cambiar el día de salida al jueves 26 de noviembre puede reducir hasta 30% el precio de algunos viajes, según datos de Kayak citados por The New York Post.

La diferencia puede ser considerable. En un viaje redondo entre Nueva York y Atlanta, salir el jueves cuesta $443, frente a $633 que costaba el miércoles, es decir, $190 menos por pasajero.

Para una familia de cuatro personas, elegir el jueves en lugar del miércoles representa un ahorro de hasta $760, dinero que puede destinarse a la cena, el alojamiento u otros gastos del viaje.

¿Cuánto cuestan los vuelos para Thanksgiving en 2026?

Los precios han alcanzado niveles que complican los viajes familiares, en un año donde la inflación ha sido consistentemente elevada. Dos semanas antes de Acción de Gracias, el boleto doméstico promedio rondaba los $469, un incremento de 57% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con Kayak.

Hopper, por su parte, calcula que los vuelos domésticos de ida y vuelta promedian $402, un aumento de $95, equivalente a 31%, respecto al año anterior.

Aunque las cifras corresponden a mediciones distintas, ambas son consistentes en que estamos ante una temporada de viajes más costosa para los estadounidenses.

Salir el jueves puede reducir el precio del boleto

La diferencia entre viajar de última hora este jueves 26 a un precio más barato depende de la ruta. Estos son algunos ejemplos recopilados por Kayak:

Nueva York–Atlanta: viajar el jueves cuesta $443, frente a $633 el miércoles. Ahorro: $190 por pasajero

viajar el jueves cuesta $443, frente a $633 el miércoles. Nueva York–Florida: el boleto baja de $484 a $404. Ahorro: $80 por pasajero

el boleto baja de $484 a $404. Nueva York–Dallas: el precio pasa de $552 a $529. Ahorro: $23 por pasajero

Los precios corresponden a tarifas de viajes redondos. Las diferencias muestran que no todas las rutas ofrecen el mismo beneficio, pero modificar el itinerario puede reducir considerablemente el gasto.

Si puedes llegar un poco más tarde a la reunión familiar, viajar hoy puede ayudarte a conservar parte de tu presupuesto para otros gastos.

¿Por qué viajar cuesta más este año?

El combustible de aviación es uno de los factores que presionan las tarifas. Según Hopper, los precios del combustible de aviación son casi 90% más altos que en la misma fecha del año pasado.

La empresa señaló que las aerolíneas han trasladado parte de ese incremento a los pasajeros mediante tarifas más elevadas.

Por su parte, los datos de Argus Jet Fuel citados por The New York Post muestran que el combustible alcanzó $3.50 por galón en mercados como Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York al miércoles 25 de noviembre.

Aunque esa cifra está por debajo de los máximos superiores a $4 registrados hace unas pocas semanas, continúa por encima del promedio de $2.16 por galón de 2025.

Cómo ahorrar si todavía necesitas comprar un boleto

Si aún tienes que reservar un vuelo para reunirte con familiares, comparar fechas y aeropuertos puede ayudarte a reducir el costo. Estas son algunas medidas que puedes tomar:

Compara la fecha de salida: cambiar la salida al Día de Acción de Gracias puede representar hasta 30% de ahorro en algunas rutas

cambiar la salida al Día de Acción de Gracias puede representar hasta 30% de ahorro en algunas rutas Revisa aeropuertos alternativos: compara las opciones de JFK, Newark y LaGuardia, según tu destino y punto de partida

compara las opciones de JFK, Newark y LaGuardia, según tu destino y punto de partida Activa alertas de precios: herramientas como Kayak permiten seguir las variaciones de las tarifas

herramientas como Kayak permiten seguir las variaciones de las tarifas Calcula el costo completo: incluye equipaje, selección de asientos, conexiones y posibles cargos por cambios

incluye equipaje, selección de asientos, conexiones y posibles cargos por cambios Revisa los horarios: los vuelos de madrugada o con escalas pueden ofrecer alternativas más económicas

Kayak señala que, históricamente, los boletos domésticos para Acción de Gracias alcanzaban su precio más bajo alrededor de cinco semanas antes de la festividad y luego subían con rapidez durante las dos semanas previas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los costos de boletos de avión para Acción de Gracias

¿Cuánto cuesta en promedio un vuelo doméstico para Acción de Gracias en 2026?

Hopper calcula un promedio de $402 por boleto doméstico de ida y vuelta, $95 más que el año anterior, equivalente a un incremento de 31%.

¿Qué día conviene salir para pagar menos?

El jueves 26 de noviembre puede ser hasta 30% más económico que el miércoles en algunas rutas desde Nueva York, según Kayak.

¿Por qué los boletos de avión están más caros este año?

El incremento del combustible de aviación y los mayores costos operativos de las aerolíneas han contribuido al encarecimiento de los pasajes.

¿Todavía es posible encontrar vuelos económicos?

Sí. Comparar fechas, aeropuertos y horarios puede ayudar a encontrar alternativas más accesibles, aunque la disponibilidad de tarifas económicas disminuye conforme se acerca la fecha del viaje.

La importancia de elegir tus vuelos con cuidado

Para quienes viajan desde Nueva York y Nueva Jersey, la flexibilidad puede marcar una diferencia importante. Si puedes modificar tu salida al jueves 26 de noviembre, podrías ahorrarte hasta $190 por pasajero en algunas rutas, justo cuando los gastos de Thanksgiving presionan el presupuesto familiar.

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