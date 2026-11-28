Un ingreso alto declarado hace dos años puede aumentar el costo de tu Medicare en 2027, incluso si hoy ganas menos o ya te jubilaste. Los beneficiarios con ingresos de 2025 superiores a $112,000 o $224,000 para parejas que presentan su declaración conjunta podrían pagar recargos adicionales en las Partes B y D, para un monto de hasta $502.40 mensuales solo en la Parte B.

Si todavía no revisas tu plan, tienes hasta el 7 de diciembre para comparar opciones antes de que comience el nuevo año de cobertura.

El problema es que Medicare no usa como referencia únicamente tus ingresos actuales. Una venta de vivienda, un retiro anticipado de una cuenta de jubilación o un bono laboral recibido en 2025 pueden elevar tu ingreso bruto ajustado modificado y activar un recargo en tus primas de Medicare de 2027.

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Lo que cambiará en las primas de Medicare 2027

La prima estándar de la Parte B de Medicare será de $209.40 mensuales en 2027, un aumento de $6.50 frente a los $202.90 de 2026, informaron los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) el 17 de noviembre de 2026.

La Parte B cubre consultas médicas, atención ambulatoria, ciertos servicios de salud en el hogar y equipo médico duradero. Sin embargo, quienes superen determinados ingresos deberán pagar un ajuste conocido como ‘Cuantía del ajuste mensual relacionado con los ingresos’ (IRMAA).

Estos son algunos de los costos anunciados:

La prima total de la Parte B para personas con ingresos altos irá de $293.10 a $711.80 al mes

Los recargos de la Parte D, que cubre medicamentos recetados, oscilarán entre $15.40 y $96.40 mensuales

Cerca del 9% de los beneficiarios de la Parte B paga estos ajustes, según CMS.

El experto en Medicare y Seguro Social, Philip Moeller, advirtió que superar un límite de ingresos, incluso por un dólar, puede activar el recargo correspondiente al siguiente tramo.

¿Por qué tus ingresos de 2025 importan en 2027?

Medicare utiliza el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) declarado ante el IRS dos años antes. Por eso, para calcular los recargos de 2027, revisará la declaración de impuestos correspondiente a 2025.

Los límites iniciales serán:

Declaración individual: más de $112,000

más de $112,000 Declaración conjunta: más de $224,000

Estos umbrales son superiores a los de 2026, cuando comenzaban en $109,000 para contribuyentes individuales y $218,000 para parejas.

Considera que este límite incluye no solo el salario. También incluye las ganancias por vender una propiedad, las distribuciones de cuentas de jubilación y otros ingresos extraordinarios, que pueden elevar tu MAGI.

¿Cuánto podrías pagar de más por Medicare en 2027?

La prima estándar de la Parte B será de $209.40 al mes. Si tus ingresos superan los límites establecidos, el costo total aumentará según el tramo que te corresponda.

Primer tramo con recargo: $293.10 mensuales para ingresos individuales superiores a $112,000 y hasta $141,000, o ingresos conjuntos superiores a $224,000 y hasta $282,000

$293.10 mensuales para ingresos individuales superiores a $112,000 y hasta $141,000, o ingresos conjuntos superiores a $224,000 y hasta $282,000 Tramos superiores: la prima total puede llegar a $711.80 al mes

la prima total puede llegar a Recargo máximo: $502.40 adicionales mensuales, equivalentes a $6,028.80 al año

$502.40 adicionales mensuales, equivalentes a Tramo de ingresos más alto: comienza en $500,000 para declarantes individuales y $750,000 para parejas que presentan declaración conjunta

La Parte D también puede tener un recargo adicional, dependiendo de tus ingresos y de la cobertura de medicamentos que tengas contratada.

El aumento del Seguro Social puede no ser suficiente para el ajuste de Medicare

Los beneficios del Seguro Social tendrán un ajuste por costo de vida (COLA) de 3.6% en 2027. La Administración del Seguro Social (SSA) estima que el aumento promedio será de unos $75 mensuales para los jubilados a partir de enero.

Sin embargo, ese dinero adicional podría quedar parcialmente absorbido por el aumento de Medicare. La prima de la Parte B se descuenta directamente del cheque del Seguro Social, por lo que un recargo mayor impactará directamente en el depósito que recibes.

Otros costos médicos que subirán

Además de las primas, los beneficiarios deberán considerar otros cambios para 2027:

El deducible anual de la Parte B aumentará a $292 , nueve dólares más que en 2026

aumentará a , nueve dólares más que en 2026 El deducible de la Parte A , correspondiente a hospitalizaciones, subirá $40 hasta $1,776

, correspondiente a hospitalizaciones, subirá $40 hasta El límite anual de gastos de bolsillo de la Parte D pasará de $2,100 a $2,400

pasará de $2,100 a La prima base promedio de la Parte D será de $36 mensuales, aunque el costo dependerá del plan

¿Qué puedes hacer antes del 7 de diciembre?

La inscripción abierta de Medicare para 2027 termina el 7 de diciembre de 2026. Durante este periodo puedes cambiar de Medicare Advantage, modificar tu plan de medicamentos de la Parte D o regresar a Medicare tradicional. Los cambios entrarán en vigor el 1 de enero.

Antes de que cierre el plazo, revisa tu notificación de Medicare o del Seguro Social, compara primas, deducibles, copagos, medicamentos y redes médicas. No te fijes únicamente en el costo mensual.

Si tus ingresos disminuyeron por jubilación, divorcio, pérdida de empleo u otro acontecimiento reconocido, puedes solicitar una reconsideración del recargo ante la SSA, que revisa el cálculo cuando se produce un cambio calificado en tus circunstancias.

También puedes consultar el monto de tu prima de 2027 mediante el centro de mensajes de tu cuenta my Social Security.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el ajuste de Medicare para 2027

¿Por qué Medicare utiliza mis ingresos de 2025?

Porque aplica un retraso de dos años y utiliza el MAGI reportado en tu declaración federal de impuestos de 2025 para calcular los recargos de 2027.

¿Cuál es el límite para evitar el recargo?

Hasta $112,000 para declarantes individuales y hasta $224,000 para quienes presentan declaración conjunta.

¿Cuánto costará la Parte B en 2027?

La prima estándar será de $209.40 mensuales. Con el recargo por ingresos, el total puede llegar a $711.80.

¿Puedo solicitar una reducción del recargo si ahora gano menos?

Sí. Puedes pedir una reconsideración si tuviste un cambio reconocido, como jubilación, divorcio o pérdida de empleo. La revisión no garantiza que eliminen el recargo.

¿Cuándo termina la inscripción abierta?

El 7 de diciembre de 2026. Los cambios aprobados durante este periodo entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Conclusión

El costo de Medicare en 2027 podría depender de los ingresos que recibiste en 2025, aunque tu situación económica haya cambiado desde entonces. Para quienes se jubilaron, vendieron una propiedad o retiraron fondos de sus ahorros, el recargo puede representar miles de dólares adicionales durante el año.

Revisar tu notificación, comparar la cobertura y solicitar una reconsideración si corresponde puede ayudarte a evitar un gasto que no refleje tu situación actual. La fecha límite para revisar tus opciones es el 7 de diciembre.

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