Alertan que el Concejo Municipal perderá fuerza femenina

Un reporte del Caucus de Mujeres de ese organismo legislativo advierte del retroceso que sufrirá su representatividad política en la Gran Manzana tras las próximas elecciones primarias

Hace apenas unos años, en el 2009, el Concejo Municipal de Nueva York contaba con la presencia de 18 mujeres del total de 51 miembros que conforman ese organismo legislativo. Actualmente hay solamente 13 y para el próximo año, tras la salida de 5 concejales por límite de términos y una que se retira, entre ellas cuatro hispanas que son la presidenta Melissa Mark-Viverito, Julissa Ferreras, Rosie Méndez y Annabel Palma, el panorama de la representatividad femenina está venido a pique.

Así lo denunció este jueves la presidenta del Caucus de Mujeres del Concejo, Helen Rosenthal, quien presentó un reporte titulado “Aquí no la estamos haciendo”, que pone de manifiesto la crisis de representación de mujeres en la política de la Gran Manzana.

“Nueva York se enorgullece de sus valores progresistas y su compromiso con la equidad, pero ahora mismo no está viviendo esos valores, pues debería haber más que 13 mujeres en el Concejo y lo peor es que en vez de estar aumentando cada vez más, el número se sigue viniendo abajo”, aseguró Rosenthal.

Y es que en una ciudad donde el 52% de sus habitantes son mujeres, llama la atención que en el Concejo el poder femenino sea solo del 25%, como aseguró la concejal Margaret Chin, quien anticipa que tras las elecciones primarias del próximo 12 de septiembre, que revelarán con más precisión el futuro del organismo legislativo de la Gran Manzana, habrá menos curules para las mujeres. Estiman que en total habrá sólo 9 concejales femeninas.

Se espera que de los nueve distritos que están en juego para traer rostros nuevos al Concejo, al menos cuatro de ellos tenga en el 2018 presencia masculina.

En el caso del Distrito 21, de la concejal Julissa Ferreras, quien sorpresivamente anunció hace unos meses que no buscaría la reelección, las opciones de las mujeres desaparecieron por completo luego de que la Junta Electoral eliminara de la contienda a Christina Furlong y a la hispana Érika Montoya por presuntos problemas con la recolección de firmas que avalaran sus campañas.

“Desafortunadamente la maquinaria política de Queens decidió que no quería a otros candidatos y tumbaron a las dos mujeres por objeciones a las firmas y no me quisieron escuchar en la audiencia porque no tenía un reporte escrito”, comentó Montoya, la antigua candidata de Corona, quien esperaba mantener el poder femenino con la curul de ese distrito. “Falta transparencia y acceso a los recursos y sin duda por ser mujeres que no estamos dentro de sus elegidas es más difícil llegar”.

La propia concejal Ferreras, quien sonaba con fuerza para ser la próxima presidenta del Concejo, sucediendo a Mark-Viverito, admitió que en Nueva York lograr una silla política es más fácil para los hombres que para las mujeres. “Quienes están en el poder, y particularmente los hombres, deberían apoyar más a las mujeres y entender que sus perspectivas tienen valor y son necesarias”, dijo la líder política de Queens.

La concejal Rosenthal destacó en su informe que comparada con otras grandes ciudades de Estados Unidos, Nueva York está 10 puntos atrás en cuanto a representatividad política femenina y advirtió que la representación de las mujeres hispanas y de color es de apenas el 19%.

Campaña para tener más

Asimismo se mostró preocupada por el impacto que tendrá la pérdida de sillas femeninas en el Concejo del 2018, que según dijo tendría solo nueve curules de mujeres. “Esto sin duda va a tener un impacto enorme, pues mis hermanas en el gobierno han ayudado mucho a pasar legislaciones a favor de las mujeres y ahora con menos, esa disminución se va a sentir en las leyes aprobadas que beneficien a nuestro género”, dijo la concejal, quien anunció que junto a líderes alrededor de los cinco condados iniciarán una campaña ardua para que en unos años el número de mujeres en el Concejo se duplique.

“El plan es al menos tengamos 21 miembros en el 2021, y así lo vamos a hacer”, dijo. “Las mujeres latinas, las negras las mujeres en general tienen que envolverse y tienen que romper esas barreras y lanzarse sin miedo, pues muchas concejales corrieron varias veces antes de ser concejales y hay que seguir no detenernos”.

Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración del Concejo, manifestó su apoyo al aumento de mujeres con poder político y fue más allá pidiendo que se volteé la torta por completo.“Estamos atrasando el poder de la mujer dentro del Concejo municipal y es grave, porque la voz de la mujer es clave para el futuro de la ciudad y necesitamos que a futuro el Concejo tenga solo 13 hombres y que las demás sean mujeres, porque ellas deben tomar el liderazgo”, dijo Menchaca.

Judy Pryor Ramírez, activista de la organización Sadie Nash Leadership Project, manifestó que tras las elecciones del Concejo las comunidades menos favorecidas y donde las mujeres han trabajado fuertemente se verán muy afectadas. “Es muy triste ver este reporte porque no estamos teniendo suficientes mujeres en posiciones de liderazgo y estamos perdiendo a mujeres latinas, siendo una población tan grande”, dijo la hispana.

“Creo que como Melissa y las demás mujeres han apoyado mucho temas concernientes a inmigrantes, ahora sin tener esa perspectiva latina y de mujer en nuestra administración de la Ciudad, van a quedar faltando esas voces”.

La saliente presidenta del Concejo, Melissa Mark-Viverito mencionó que es urgente que Nueva York aumente la presencia femenina en el Concejo y dijo: “Queremos crear más caminos para otras mujeres”.

Datos de las mujeres en el Concejo Municipal

52% de la población de Nueva York son mujeres.

75% de los miembros del Concejo son hombres.

25% de los miembros del Concejo son mujeres.

51 miembros conforman el Concejo Municipal.

38 son hombres.

13 son mujeres.

4 miembros latinos son mujeres.

8 mujeres hispanas compiten por las 51 curules.

Las mujeres que se van del Concejo

Melissa Mark-Viverito: Presidenta del Concejo. Puertorriqueña. Distrito 8

Julissa Ferreras: Presidenta del Comité de Finanzas. De origen dominicano. Distrito 21

Rosie Méndez: Presidenta del Cacus LBGT. De origen puertorriqueño. Distrito 2.

Annabel Palma: Concejal del Distrito 18

Darlene Mealy: Distrito 41



Así se ha reducido el poder femenino en el Concejo

2001: 18 mujeres

2005: 17 mujeres

2009:18 mujeres

2013: 17 mujeres

2017: 13 mujeres

2018: 9 mujeres es el pronóstico

Candidatas mujeres en la lucha por una curul en el Concejo

Por el Distrito 2 que deja Rosie Méndez: Carlina Rivera, Demócrata• Mary Silver, Demócrata• Jasmin Sanchez, Demócrata.

Por el Distrito 4 que deja Dan Garodnick: Bessie R. Schachter, Demócrata• Martha Speranza, Democrata• Maria Castro, Demócrata• Vanessa T. Aronson, Demócrata• Rachel Honig, Demócrata• Melissa Jane Kronfeld, Republicana• Rebecca Harary, Republicana.

Por el Distrito 8 que deja Melissa Mark-Viverito: Diana Ayala, Demócrata• Tamika Mapp, Demócrata.

Por el Distrito 13 que deja James Vacca: Marjorie Velázquez, Demócrata.

Por el Distrito 18 que deja Annabel Palma: Amanda Farias, Demócrata.

Por el Distrito 21 que deja Julissa Ferreras: Ninguna: las dos mujeres inscritas fueron eliminadas de la contienda.

Por el Distrito 41 que deja Darlene Mealy: Moreen King, Democrata• Deidre Olivera, Demócrata• Kathleen Daniel, Demócrata• Alika Ampry-Samuel, Demócrata.

Por el Distrito 43 que deja Vincent Gentile: Lucretia Regina-Potter, Republicano• Nancy Tong, Demócrata.

50% menos. Ese es el porcentaje de la reducción de la presencia femenina en el Concejo entre el 2001 y el 2018, ya que pasaría de 18 miembros y a por lo menos 9.