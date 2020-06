Más de 100 organizaciones civiles de NYC exigen apurar reformas policiales para bajar presión de protestas

La creciente secuencia de manifestaciones, saqueos y violencia que ha vivido la Gran Manzana desde el pasado jueves, como parte de la reacción en cadena en más de 60 ciudades por el asesinato de George Floyd, ha puesto al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) al frente de un nuevo laberinto: además de los históricos reclamos de organizaciones civiles, por supuestas conductas racistas, ahora se adicionan denuncias contra la forma cómo han confrontado las protestas en las últimas horas.

Desde otra perspectiva, otros sectores reafirman que más que expresiones pacíficas por un cambio estructural en las tácticas policiales, la ciudad ha sido afectada por una serie de actos vandálicos que de no confrontarse, podrían ser la chispa de una destrucción masiva, contra la ya caótica urbe, castigada por la pandemia.

Anthonine Pierre, portavoz de Comunidades Unidas para la Reforma Policial (CPR) y subdirectora del Centro de Movimiento de Brooklyn, denunció que de acuerdo a observaciones de varios videos, los oficiales del NYPD actúan violentamente hacia los neoyorquinos, que manifiestan justamente contra las conductas abusivas y racistas.

“Según los informes, más de 200 personas fueron citadas o arrestadas, y las personas fueron brutalizadas, arrojadas violentamente al suelo y rociadas con pimienta. Las acciones de estos oficiales reflejan la continua falta de responsabilidad en NYPD, donde la mala conducta de los oficiales está protegida de la vista del público”, denunció Pierre.

Ante esta coyuntura de violencia, varias coaliciones han insistido que algunas acciones inmediatas por parte de las autoridades locales y estatales, además de líderes legislativos, podría ayudar a bajar la presión al descontento de las minorías raciales de la Gran Manzana.

“Hacemos un llamado a los líderes de la Asamblea y el Senado Estatal, para que convoquen de inmediato una sesión legislativa y aprueben el proyecto de ley para derogar la ley 50-a. No aceptaremos modificaciones, ajustes o enmiendas”, aseveró la activista de CPR.

Más de 100 organizaciones están batallando para que sea modificada la referida ley 50-a, que forma parte de la Ley de Derechos Civiles del Estado de Nueva York, adoptada en 1976, para prevenir que abogados defensores usen los registros de interrogatorios de policías testigos, durante procesos penales, permitiendo que se mantenga en secreto cualquier registro pueda ser utilizado para evaluar el desempeño de un oficial de policía.

El activista y coordinador de asuntos legales de Legal Aid Society Antony Posada, coincide en que hay una larga cadena de polémicas de racismo en el seno de NYPD y muchos temores de las comunidades de color, que se pusieron en primer plano, en esta conmoción nacional por la muerte de Floyd.

“Un buen paso en estos tiempos de turbulencia, es que exista más transparencia. El público debería saber qué tipo de récord disciplinario tiene cada efectivo. Eso sería un avance, para elevar la confianza. Y se logra simplemente con derogar la ley 50-a”, coincidió el jurista.

Desde Albany surgieron también reacciones. La senadora estatal Julia Salazar, del Distrito 18 de Brooklyn, precisó en su cuenta twitter, que este momento exige más que condenar al Alcalde.

“El Senado puede y debe hacer más. Necesitamos volver a convocar a la Legislatura lo antes posible y tomar medidas rápidas y significativas para proteger a las personas de NYPD. Lo mínimo que debemos hacer es pasar el #SaferNYAct”, dijo la senadora referente al paquete de reformas que incluye la derogación de la ley 50-a.

— State Senator Julia Salazar (@SalazarSenate) May 30, 2020