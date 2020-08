Suben los tiroteos, pero bajan los arrestos en anárquica Nueva York

Mientras la violencia armada literalmente se ha disparado en Nueva York, el número de arrestos ha descendido.

Las causas son varias y se cruzan entre sí, en medio de la polémica reforma penal, las tensiones por brutalidad policial, el recorte al presupuesto a NYPD y las liberaciones para evitar contagios del COVID-19.

Mientras, se multiplican las víctimas, incluso niños, en los cinco condados, de día y noche. De momento, sólo 7 de los 77 distritos policiales de todo NYC no han reportado balaceras.

Las múltiples víctimas mortales incluyen al bebé Davell Gardner alcanzado por una bala perdida el mes pasado en Brooklyn, y la hispana Erica López, visitante de Connecticut muerta a tiros cerca del elegante Madison Square Park de Manhattan, en junio.

“La sangre está en las calles y nos estamos muriendo a un ritmo alarmante a manos de los demás”, dijo a Pix11 la neoyorquina Amina Brown.

En lo que va de 2020, la policía de Nueva York informa que los tiroteos han aumentado al menos 72% en comparación con el mismo período del año pasado. Pero los agentes están haciendo menos arrestos: hubo una baja de 54% en junio en comparación con ese mes en 2019.

NYPD “Se deshizo de la unidad contra el crimen que estaba haciendo la mayoría de los arrestos por armas, junto con el hecho de que COVID está en juego”, criticó un defensor de la comunidad.

“Necesitamos llegar a la raíz del problema”, sentenció Litishia Smith, cofundadora del grupo de ciudadanas “Sisters United Against Violence NYC”.

Parte del problema, dice el Dr. Darrin Porcher, teniente retirado del NYPD, es el escrutinio que enfrenta ese Departamento bajo las nuevas leyes de reforma policial. “Hay muchos agentes que se muestran reacios o temerosos de actuar debido al sistema de justicia penal”.

Tampoco ayuda que haya menos gente circulando y mudanzas masivas debido a la pandemia de COVID-19, que además ha creado ocio y desempleo.

“Creo que no importa lo que esté ocurriendo en la sociedad, la policía tiene que hacer el trabajo por el que se les paga”, afirmó Porcher.

Smith resume que bajar el crimen es responsabilidad de toda la comunidad. “Todos tienen un trabajo que hacer, necesitamos que todos hagan su trabajo”, insistió.

Hasta la Casa Blanca ha reaccionado al repunte de la violencia en Nueva York y otras ciudades del país. Pero en NY, el gobernador Andrew Cuomo descartó la amenaza del mandatario Donald Trump de enviar tropas federales, alegándole que el crimen “está bajo control”, en una conversación telefónica hace dos semanas.

NYC ha registrado más tiroteos en los primeros siete meses de este año que en todo 2019. Para complicar el panorama, la alcaldía no cree que bajen durante el verano.

